Diretta/ Recanatese San Donato streaming video tv: i gialloblu nelle Marche (Serie C)

DIRETTA RECANATESE SAN DONATO: DUE SQUADRE IN FORMA SI SFIDANO PER LA SALVEZZA

La diretta di Recanatese San Donato, partita in programma domenica 22 gennaio ore 14:30, racconta di una sfida fondamentale per la lotta per non retrocedere. I padroni di casa sono reduci da un ruolino di marcia di tre partite consecutive senza perdere con due vittorie e il recente pareggio sul campo della Fermana. Anche il San Donato gode di un ottimo periodo di forma con la sola sconfitta con la Torres ad intervallare ben tre vittorie contro Fiorenzuola, Rimini e Carrarese.

Due formazioni che risiedono nei bassifondi della classifica (Recanatese quattordicesima e San Donato sedicesimo, attualmente ai playout), ma che hanno saputo rialzare la china per giocarsi le proprie carte. Quattro i successi in undici partite del San Donato in trasferta per un totale di quattordici punti, sei in più rispetto alle sfide in casa dove è l’ultima per rendimento.

RECANATESE SAN DONATO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta della sfida Recanatese San Donato è a vostra disposizione su Eleven Sport, proprio qui vi potrete interfacciare con i match di serie C. Valido è l’abbonamento che si suddividerà in mensile o stagionale

La diretta Recanatese San Donato è facilmente consultabile in streaming video su smart tv e altri dispositivi come computer, smartphone o tablet.

RECANATESE SAN DONATO PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Recanatese San Donato vedono i padroni di casa disporsi con il modulo 4-4-2. Tra i pali Fallani, terzino destro Somma, Ferrante-Marafini coppia centrale e Ferretti a sinistra. A centrocampo Guadagni utilizzerà la fascia destra mentre sull’out mancino troviamo Giampaolo. Raparo farà reparto con Morrone, la coppia d’attacco sarà Carpani e Sbaffo.

Il San Donato risponde e lo fa con il 4-3-1-2 composto da Cardelli come portiere, Montini-Siniega-Brenna-Rossi il quartetto difensivo. A centrocampo Rossi mezzala destra, Bovolon al centro e Regoli a sinistro. Trequartista il numero dieci Russo, autore di un gol nel match con la Carrarese, e i due attaccanti Galligani e Marzierli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Recanatese San Donato vedono il bookmaker Snai premiare come favorita la squadra di casa a 2.50. La sconfitta dei giallorossi e conseguente vittoria ospite la troviamo a 2.70 con l’X a 3.10.

Entrambe le squadre in gol? L’esito viene offerto a 1.77, dieci centesimi in meno de No Gol. Poco sopra il raddoppio l’Over 2.5, precisamente a 2.10. Il risultato di 0-0, ovvero l’ultimo precedete emerso in ordine di tempo sta a 8.55.

