DIRETTA RECANATESE SESTRI LEVANTE/ Video streaming tv: sarà una partita inedita (Serie C, 6 novembre 2023)

DIRETTA RECANATESE SESTRI LEVANTE: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Recanatese Sestri Levante non presenta nessun precedente giocato tra queste due formazioni. Quella di oggi si tratta di una sfida inedita, non soltanto per le due formazioni ma anche per il campionato di Lega Pro. Non potendo presentare i precedenti giocati, vi presentiamo l’andamento in casa e in trasferta delle due formazioni. Padroni di casa che all’interno delle mura amiche nelle ultime tre sfide di campionato hanno raccolto ben 7 punti.

Vittorie contro Arezzo e Spal ed un pari contro il Perugia. Ospiti che invece hanno collezionato solamente un punto. Il pareggio è arrivato in casa del Cesena con un’importante risultato di 2-2. Le due sconfitte sono state contro Spal e Perugia, in entrambi i casi con lo stesso risultato di 1-0. Quella di oggi è una sfida importante in quanto darà inizio ai precedenti tra queste due formazioni. (Marco Genduso)

DIRETTA RECANATESE SESTRI LEVANTE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Recanatese Sestri Levante sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Recanatese Sestri Levante in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

RECANATESE SESTRI LEVANTE: MARCHIGIANI LANCIATI!

Recanatese Sestri Levante, in diretta dallo Stadio “Nicola Tubaldi” di Recanati, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 20.45, lunedì 6 novembre 2023. La gara è valevole per la dodicesima giornata del girone B di Serie C 2023-2024. Sfida tra squadre partite con obiettivi simili ma in posizioni diverse in classifica: i giallorossi, infatti, stanno stupendo a suon di risultati, come la vittoria dell’ultimo turno sul campo del Pescara che è valsa il quinto posto. Per i liguri neo-promossi, invece, la striscia di tre risultati utili consecutivi si è interrotta sul terreno della Spal.

PROBABILI FORMAZIONI RECANATESE SESTRI LEVANTE

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Recanatese Sestri Levante. Il tecnico dei padroni di casa Giovanni Pagliari dovrebbe confermare in blocco l’undici visto all’Adriatico di Pescara con Sbaffo e Melchiorri come tandem offensivo. Il tecnico ospite Enrico Barilari, invece, dovrà valutare le condizioni di Podda e Sandri, non al meglio.

DIRETTA RECANATESE SESTRI LEVANTE: LE QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico sulla diretta di Recanatese Sestri Levante secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Sono favoritigli ospiti tanto che il segno 1 per la vittoria giallorossa è quotato a 1.95, mentre il segno 2 per un successo dei liguri è proposto a 3.60. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello intermedio, dal momento che il segno X è proposto a 3.30 volte la posta in palio oggi.

