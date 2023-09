DIRETTA/ Recanatese Torres (risultato 0-0) video streaming: si gioca! (Serie C, 2 settembre 2023)

DIRETTA RECANATESE TORRES (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

I precedenti che riguardano la diretta di Recanatese Torres sono due: le due squadre non si erano mai incrociate prima della passata stagione, poi entrambe hanno conquistato la salvezza e i marchigiani, anche grazie alla penalizzazione del Siena, sono riusciti a qualificarsi per i playoff al termine di un ottimo campionato. Il bilancio dei testa a testa ci racconta però di una vittoria per la Torres e un pareggio: anche l’anno scorso questa partita aveva avuto il suo match di andata all’Helvia Recina (Macerata) e si era giocato all’inizio della stagione, anche se per la quinta giornata e dunque con le due squadre che si erano già abbastanza rodate lungo il percorso.

Qui si era verificato il successo dei sardi: la Recanatese non era partita bene nel girone B di Serie C ed era stata sorpresa già nel primo tempo. Francesco Ruocco e Alessandro Masala avevano segnato al 35’ e al 39’: due gol che avevano spezzato l’equilibrio nello spazio di quattro minuti, a dire il vero nel secondo tempo non era successo granchè ma tanto era bastato. Poi sul campo della Torres era finita 1-1; la Recanatese oggi va a caccia della prima vittoria di sempre contro la squadra isolana, vedremo se la saprà ottenere. (agg. di Claudio Franceschini)

RECANATESE TORRES STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Recanatese Torres sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Recanatese Torres in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Recanatese Torres, in diretta sabato 2 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Nicola Tubaldi di Recanati, sarà una sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie C. Avvio tra outsider, nella scorsa stagione la Recanatese da matricola del campionato è riuscita a spingersi fino ai play off, non riuscendo a superare il primo turno contro il Gubbio ma comunque ottenendo un risultato che ha inorgoglito l’ambiente della formazione marchigiana, che mancava dalla Serie C dal primo dopoguerra.

La Torres si è guadagnata a sua volta la salvezza diretta al suo ritorno in categoria, pareggiando in casa contro la Fermana nell’ultima giornata della regular season, essendosi messa da parte il pericolo dei play out. Nella scorsa stagione i sardi il 24 settembre 2022 hanno espugnato il campo della Recanatese con un secco 0-2 in quello che era stato il primo scontro in assoluto tra le due formazioni in un campionato professionistico.

PROBABILI FORMAZIONI RECANATESE TORRES

Le probabili formazioni della diretta Recanatese Torres, match che andrà in scena allo stadio Nicola Tubaldi di Recanati. Per la Recanatese, Giovanni Pagliari schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Meli, Mane, Longobardi, Prisco, Peretti, Ferrante, Ferretti, Raparo, Melchiorri, Sbaffo, Carpani. Risponderà la Torres allenata da Alfonso Greco con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Zaccagno, Antonelli, Idda, Fabriani, Urso, Giorico, Zecca, Pelamatti, Ruocco, Scotto, Diakite.

RECANATESE TORRES LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Recanatese Torres, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Recanatese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo della Torres, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.











