Diretta Recanatese Torres/ Streaming video tv: sfida tra due neopromosse (Serie C)

DIRETTA RECANATESE TORRES: PER ALZARE LA POSTA!

Recanatese Torres, partita diretta dal signor Francesco Burlando, va in scena alle ore 14:30 di sabato 24 settembre: per la 5^ giornata nel girone B di Serie C 2022-2023 si affrontano due neopromosse che vanno ancora a caccia della loro prima vittoria, e che dunque stanno prendendo le misure a un campionato nel quale ovviamente il primo obiettivo sarà quello di salvarsi. Al momento la differenza sta nel fatto che la Recanatese ha pareggiato una volta in più: sono 3 i punti della squadra marchigiana, che dopo aver impattato contro la Fermana si è presa un punto anche nella sfida a reti bianche contro il San Donato, altra neopromossa.

Per la Torres di conseguenza abbiamo 2 punti: i sardi, ripescati per completare l’organico (avevano vinto i playoff nel loro girone di Serie D) sono riusciti a fermare il Cesena per poi impattare contro l’Imolese, anche in questo caso senza gol. Naturalmente si spera in qualcosa di meglio, ma possiamo anche dire che la diretta di Recanatese Torres ci presenti due squadre che stanno comunque facendo il loro; adesso, aspettando che la partita dell’Helvia Recina di Macerata prenda il via, facciamo qualche rapida considerazione circa le scelte che saranno operate dai due allenatori, analizzando in breve le probabili formazioni.

DIRETTA RECANATESE TORRES STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Recanatese Torres non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: su Sky Sport 251 (disponibile per gli abbonati al pacchetto Calcio di Sky, oppure on domand) va in onda Diretta Gol Serie C, con gli aggiornamenti in tempo reale e le immagini da tutti i campi coinvolti. L’alternativa come sempre riguarda il portale Eleven Sports, che ormai da anni fornisce tutte le gare del campionato di Serie C: la visione Recanatese Torres sarà in diretta streaming video, anche in questo caso qualora non si sia sottoscritto un abbonamento si potrà procedere all’acquisto della singola partita.

PROBABILI FORMAZIONI RECANATESE TORRES

Giovanni Pagliari schiera i suoi con il 4-2-3-1 nella diretta Recanatese Torres: in difesa dovremmo avere ancora Edoardo Ferrante e Pacciardi a protezione del portiere Bagheria, con due terzini che sarebbero Longobardi e Quacquarelli. A centrocampo una cerniera che viene formata da Raparo e Carpani, con almeno uno dei due che rischia sulla concorrenza di Morrone; avremo poi capitan Sbaffo, grande trascinatore nell’anno della promozione, trequartista centrale stretto tra Minicucci e Senigagliesi (ma qui occhio alle alternative Ferretti e Daniel Giampaolo); il lusso in attacco è Marilungo, che può scalzare Zammarchi in un bel ballottaggio.

La Torres di Alfonso Greco deve rinunciare allo squalificato Campagna: come esterno di centrocampo allora potrebbe giocare Mattia Lombardo o magari Ayman Sanat per una maggiore spinta offensiva, sull’altra fascia conferma per Lisai con Masala e Lora insidiati dallo stesso Lombardo e da Bonavolontà nel reparto centrale. In difesa spazio ai centrali Antonelli e Dametto per proteggere il portiere Garau; Lorenzo Ferrante e Girgi saranno i terzini, mentre in attacco Adama Diakité e Ruocco potrebbero essere nuovamente in campo dal primo minuto, ma dalla panchina si alza un Luppi che per la categoria è un bel colpo…

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo brevemente quello che per la diretta Recanatese Torres ci viene raccontato dalle quote fornite dall’agenzia Snai, che tra le altre ha tracciato un pronostico per la partita di Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,15 volte l’importo che avrete scelto di investire; il segno X per il pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 3,05 volte quanto giocato, mentre il segno 2 per il successo esterno della squadra ospite, con questo bookmaker, ha un valore pari a 3,35 volte la cifra messa sul piatto per la partita di Serie C.











