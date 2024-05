DIRETTA RECANATESE VIS PESARO/ Video streaming tv: già tre incroci in stagione (Serie C, 12 maggio 2024)

DIRETTA RECANATESE VIS PESARO: I TESTA A TESTA

Siamo sempre più vicini alla diretta di Recanatese Vis Pesaro, una partita che in questa stagione ha avuto un doppio 1-0 casalingo: in questo stadio alla fine di febbraio ha quindi vinto la Recanatese, grazie all’autorete di Davide Zagnoni, invece al Tonino Benelli la partita era stata decisa da Lorenzo Da Pozzo. Questo è uno scenario che porterebbe i biancorossi alla salvezza, anche perché la Vis Pesaro ha vinto due volte in questo 2023-2024, c’è anche il 3-1 qui al Tubaldi nel primo turno di Coppa Italia Serie C, una partita che in quel caso la squadra ospite aveva fatto sua passando dai tempi supplementari.

Nelle ultime dieci invece abbiamo cinque vittorie della Vis Pesaro e tre della Recanatese; i giallorossi hanno vinto al Tonino Benelli nella passata stagione (1-0) ma la Vis Pesaro su questo campo può schierare anche un incredibile 4-0 nel settembre 2017, la prima giornata di un campionato di Serie D che per qualche stagione ha visto le due squadre marchigiane incrociarsi nello stesso girone. Quel giorno avevano segnato due gol a testa Ignazio Carta ed Emiliano Olcese, un successo netto che naturalmente la Vis Pesaro spera di replicare anche questa sera perché significherebbe prendersi un bel pezzo di salvezza nell’andata del playout di Serie C. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE VIRTUS RECANATESE VIS PESARO IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Dovrete essere abbonati al pacchetto Calcio della televisione satellitare per seguire la diretta tv di Recanatese Vis Pesaro, perché la partita valida per l’andata del playout di Serie C viene trasmessa su questi canali e precisamente su Sky Sport 253; come sempre i clienti di questa emittente potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video per la diretta Recanatese Vis Pesaro che non comporta costi aggiuntivi, e consente di seguire il match su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

RECANATESE VIS PESARO: PRIMA PARTE DEL PLAYOUT!

Recanatese Vis Pesaro vale per l’andata dei playout di Serie C 2023-2024: la partita sarà in diretta alle ore 18:00 di domenica 12 maggio presso lo stadio Nicola Tubaldi, e sarà una delicata sfida per scoprire, ovviamente insieme al ritorno in programma tra una settimana, chi si salverà e chi invece dovrà retrocedere in Serie D. La Recanatese l’anno scorso era ai playoff da neopromossa, in questa stagione era partita anche bene ma poi ha avuto un calo sensibile che l’ha portata a dover affrontare questo spareggio, peraltro senza nemmeno il vantaggio del fattore campo.

Cosa che dunque avrà la Vis Pesaro, che si potrà permettere di pareggiare due volte: per la squadra marchigiana certamente è una bella occasione ma bisognerà vedere innanzitutto come finirà stasera, con i giallorossi che possono giocare tra le mura amiche. La diretta di Recanatese Vis Pesaro ci terrà compagnia davvero tra poco, aspettando la partita possiamo fare qualche rapida valutazione circa le scelte che i due allenatori potrebbero operare sul terreno di gioco del Tubaldi, leggendo insieme quelle che sono le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI RECANATESE VIS PESARO

Per la diretta Recanatese Vis Pesaro Giacomo Filippi dovrebbe puntare sul 3-4-2-1: in porta va Mascolo, davanti a lui la difesa sarà formata da Veltri, Ferrante e Shiba con Raimo e Longobardi che si alzano per giocare in qualità di esterni di centrocampo, dando una mano a Fiorini e Morrone che copriranno il settore nevralgico. Per quanto riguarda la zona offensiva, pochi dubbi sul fatto che ci saranno Carpani e Sbaffo sulla trequarti, così come non è in discussione la maglia da centravanti della prima punta Melchiorri.

Per la Vis Pesaro stesso modulo: assente per squalifica Nicastro, Roberto Stellone si affida dunque a Karlsson e Molina come attaccanti mentre il veterano Pucciarelli si prende la maglia alle loro spalle per agire tra le linee, a centrocampo avremo in Da Pozzo e Nina i due laterali mentre Valdifiori e Foresta possono prendere il posto di Rossetti e Di Paola (che però potrebbe giocare) in mezzo, almeno uno dei due può essere titolare. Rossoni, Zagnoni e Gian Marco Neri vanno invece a formare la linea del reparto arretrato che coprirà il portiere, qui Filippo Neri appare favorito su Polverino.

