Diretta/ Recanatese Vis Pesaro streaming video tv: nuovo derby marchigiano (Serie C)

DIRETTA RECANATESE VIS PESARO: EQUILIBRIO!

Recanatese Vis Pesaro, in diretta domenica 4 settembre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Helvia Recina di Macerata, sarà una sfida valida per la 1^ giornata del campionato di Serie C. Esordio nel nuovo campionato per la Recanatese che torna a giocare in Serie C 74 anni dopo, l’ultima apparizione c’era infatti stata nel 1948. I marchigiani giocheranno le prime partite di campionato a Macerata ed esordiranno con un derby contro la Vis Pesaro.

Nella scorsa stagione i biancorossi pesaresi hanno mancato d’un soffio la qualificazione ai play off, persa all’ultima giornata a beneficio della Carrarese e ora proveranno a migliorarsi, cercando come sempre innanzitutto di blindare la salvezza prima di puntare ad altri obiettivi. Le due formazioni non si affrontano dai tempi della Serie D, il 3 settembre 2017 la Vis Pesaro vinse 0-4 l’ultimo precedente in casa della Recanatese, vincente per l’ultima volta in questo derby marchigiano con l’1-0 del 17 gennaio 2016.

DIRETTA RECANATESE VIS PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Recanatese Vis Pesaro non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI RECANATESE VIS PESARO

Le probabili formazioni della diretta Recanatese Vis Pesaro, match che andrà in scena allo stadio Helvia Recina di Macerata. Per la Recanatese, Giovanni Pagliari schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bagheria; Meloni, Pacciardi, Tafa, Quacquarelli; Gomez, Raparo; Carpani, Sbaffo, Senigagliesi; Marilungo. Risponderà la Vis Pesaro allenata da David Sassarini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Farroni; Gavazzi, Bakayoko, Pellizzari; Rossoni, Coppola, Astrologo, Di Paola, Fedato; Cannavò, Gucci.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE RECANATESE VIS PESARO

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Recanatese Vis Pesaro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Recanatese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo della Vis Pesaro, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.60.











