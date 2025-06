REFERENDUM, BALLOTTAGGI E PRIMO TURNO COMUNALI SARDEGNA 2025: CHI VA AL VOTO E DOVE

Dai referendum abrogativi ai ballottaggi delle comunali, passando per il primo turno in alcuni comuni della Sardegna: sarà un Election Day 2025 particolarmente ricco, quello di domani 8 giugno e lunedì 9, visto che sono previste diverse consultazioni elettorali. Il Ministero dell’Interno ha provveduto alla pubblicazione, sulla piattaforma Eligendo, della sezione dedicata ai risultati dei referendum, con i dati sull’affluenza attesi per primi, per poi procedere col caricamento dei risultati una volta chiusi tutti i seggi e a scrutinio avviato.

Invece, per quanto riguarda le comunali, il sistema integrato di archiviazione e diffusione dei risultati elettorali ha già a disposizione l’apposita sezione; del resto, a fine maggio si è tenuto il primo turno delle amministrative in diversi comuni italiani. Le urne apriranno domani alle 7 e chiuderanno alle 23; si potrà votare però anche lunedì, dalle ore 7 alle 15, poi, appunto, si darà spazio allo spoglio.

Se per i referendum sono chiamati al voto tutti gli italiani aventi diritto, per quanto riguarda i ballottaggi sono 13 i comuni coinvolti, tra cui Bisegna, che è un caso particolare, visto che i due principali candidati hanno raggiunto la parità. Le altre città passate al secondo turno sono Matera, Taranto, Cernusco sul Naviglio, Lamezia Terme, Massafra, Ortona, Volla, Fiano Romano, Saronno, Sant’Elpidio a Mare, Orta Nova e Triggiano.

Per quanto riguarda la Sardegna, si vota per il primo turno a Nuoro, Oniferi, Monastir, Cardedu, Goni e Soleminis. Visto che Nuoro è l’unico comune con almeno 15.000 abitanti, l’eventuale ballottaggio si terrà domenica 22 e lunedì 23 giugno.

LE SFIDE DEI BALLOTTAGGI 2025 E COME SI VOTA

In quasi tutti i casi, nei comuni al ballottaggio alle elezioni comunali 2025 la sfida si gioca tra centrosinistra e centrodestra (o candidati civici sostenuti da uno dei due schieramenti).

Per quanto concerne le sfide principali: a Taranto si contendono il posto di sindaco Pietro Bitetti del centrosinistra e Francesco Tacente, civico con sostegno della Lega; a Matera, Roberto Cifarelli del centrosinistra e Antonio Nicoletti del centrodestra; Paola Lorenza Colombo del centrosinistra e Claudio Mereghetti del centrodestra si sfidano a Cernusco sul Naviglio; Ilaria Maria Pagani del centrosinistra e Rienzo Azzi del centrodestra a Saronno; a Lamezia Terme, la sfida è tra Mario Murone del centrodestra e Doris Lo Moro del centrosinistra; infine, a Massafra, tra la civica Giancarla Zaccaro ed Emanuele Fisicaro del centrodestra.

In merito al “come si vota”, la modalità è semplice, perché va fatta una scelta tra i due candidati sindaco più votati al primo turno. Non è previsto il voto disgiunto e non si possono esprimere preferenze per i consiglieri comunali.

LE OPZIONI PER VOTARE AI REFERENDUM ABROGATIVI 2025

Altrettanto semplice è il “come si vota” ai referendum abrogativi, anche se in questo caso sono cinque le schede che si riceveranno, ognuna per un quesito. Le opzioni, anche in questo caso, sono due, ma riguardano “sì” e “no”, perché bisogna decidere se abolire una legge o una parte di essa, o mantenerla. Per cancellare, bisogna tracciare la casella del “sì”; altrimenti, va barrata quella del “no”. I quesiti riguardano:

i licenziamenti nei contratti a tutele crescenti;

i licenziamenti nelle piccole imprese;

i contratti a termine;

la responsabilità negli appalti per infortuni sul lavoro;

la cittadinanza agli stranieri extracomunitari.

ELEZIONI COMUNALI IN SARDEGNA: MODALITÀ DI VOTO AL PRIMO TURNO

In occasione delle elezioni amministrative in Sardegna, le modalità di voto variano a seconda della dimensione del comune. Un caso particolare è rappresentato da Nuoro, l’unico centro con più di 15.000 abitanti. Qui gli elettori hanno tre opzioni: votare direttamente il candidato sindaco barrando solo il suo nome, scegliere una lista collegata, oppure esercitare il voto disgiunto, esprimendo la preferenza per un sindaco e per una lista che non lo sostiene.

Per quanto riguarda le preferenze ai candidati consiglieri, è possibile indicarne due, a patto che si tratti di persone di genere diverso e appartenenti alla medesima lista.

Nella maggior parte degli altri comuni sardi, con una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, il sistema è più lineare: si può votare per il sindaco, per una lista, oppure per entrambi, ma solo se sono collegati tra loro. Niente disgiunto, inoltre è consentita una sola preferenza per il consiglio comunale.