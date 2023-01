Diretta/ Reggiana Alessandria streaming video tv: la capolista! (Serie C)

DIRETTA REGGIANA ALESSANDRIA: ESAME PER I PRIMI DELLA CLASSE

La diretta di Reggiana Alessandria, partita in programma domenica 22 gennaio ore 14:30, racconta di una sfida tra due squadre con obiettivi di classifica ben diversi. I padroni di casa sono sempre più la capolista del Girone B con 49 punti, cinque in più del Cesena seconda, e arrivano da quattro vittorie di fila tra Imolese, Lucchese, Siena e Montevarchi. Dall’altre parte i piemontesi, diciassettesimi in classifica, ma reduci da due vittorie in tre partite. I successi con Imolese e Gubbio hanno fatto respirare i Grigi che ora puntano a uscire dalla zona playout.

Per gli Orsi sarà naturalmente difficili far fuori la prima della classe che in casa ha perso una volta in dieci incontri subendo appena tre gol. Un impressionante storico di 7 vittorie, 2 pari e 1 sconfitta con 19 reti inflitte agli ospiti. Sicuramente più complicata la questione per l’Alessandria in trasferta: due sole vittorie in undici partite, pesanti le sei sconfitte che posizionano i piemontesi come la quarta peggior squadre per rendimento esterno.

REGGIANA ALESSANDRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta della sfida Reggiana Alessandria verrà trasmessa su Eleven Sport, detentrice dei diritti di tutti i match della Serie C. Valido è l’abbonamento che si suddividerà in mensile o stagionale

La diretta Reggiana Alessandria è facilmente consultabile in streaming video su smart tv, e altri dispositivi come computer, smartphone o tablet.

REGGIANA ALESSANDRIA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Reggiana Alessandria vedono la capolista dar fiducia al 3-5-2 con Venturi in porta, difesa composta da Luciani, Rozzio e Cauz sulla sinistra. Guglielmotti agirà da esterno destro mentre Guiebre a sinistra con Kabashi, autore della doppietta decisiva nel 2-1 nella trasferta col Montevarchi, farà parte del centrocampo formato da Cigarini e Muroni. Lanini e Pellegrini i due terminali offensivi.

L’Alessandria giunge a Reggio con un 4-2-3-1 formato da Liverani tra i pali, quartetto difensivo con Baldi, Sini, Bellucci e Nunzella. In mediana il duo davanti alla difesa vede Nichetti far coppia con Guidetti. Lamestra e Gazoul sono i due esterni del tridente alle spalle di Sylla, con Galeandro nella posizione di trequartista.











