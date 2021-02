Diretta Reggiana Ascoli/ Streaming video DAZN: delicato incrocio salvezza (Serie B)

DIRETTA REGGIANA ASCOLI: IN PALIO PUNTI PESANTISSIMI

Reggiana Ascoli si gioca in diretta al Mapei Stadium, con calcio d’inizio alle ore 17:00 di domenica 14 febbraio: uno dei posticipi nella 23^ giornata del campionato di Serie B 2020-2021 è anche una sfida delicatissima tra due squadre che stanno lottando per non retrocedere, e che si ritrovano (ovviamente dopo il turno di andata) avendo già giocato match interessanti in terza divisione. La Reggiana ha perso anche sul campo del Chievo, beffata solo al 91’ minuto ma comunque sconfitta, e dunque con una classifica che non si è mossa; la società ha confermato Massimiliano Alvini che però dovrà dare qualche risposta in più.

A cominciare da oggi, quando a Reggio Emilia arriverà un Ascoli che comunque ha preso un po’ di fiducia rimontando il Frosinone all’ultimo respiro: la situazione resta critica ma il pareggio interno di martedì potrebbe aver portato un po’ più di sereno. Vedremo se sarà così: aspettando che la diretta di Reggiana Ascoli prenda il via proviamo a fare qualche rapida valutazione su quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori, leggendone dubbi e certezze nell’analisi dettagliata delle probabili formazioni.

DIRETTA REGGIANA ASCOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggiana Ascoli non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perchè il match di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA ASCOLI

Si avvicina il momento di Reggiana Ascoli: sarà un 4-2-3-1 quello dei granata, con Gyamfi che torna titolare a destra e Kirwan che potrebbe nuovamente giocare a sinistra, poi due centrali in Rozzio e Riccardo Martinelli a protezione di Venturi. Nella cerniera di metà campo si candidano Del Pinto e Varon, con Espeche e Muratore che dunque potrebbero finire in panchina; davanti può tornare titolare Ardemagni in luogo di Mazzocchi, i due possono giocare insieme con un centrocampista in più (Fausto Rossi) ma ci sono Siligardi, Laribi e Radrezza, senza dimenticarsi di Cambiaghi, che scalpitano. Nell’Ascoli di Andrea Sottil mancherà Simeri, squalificato addirittura per tre giornate: dunque davanti si va verso la conferma di Bajic e Dionisi, uno tra Parigini, Nicola Mosti e Dionisi potrebbe agire sulla trequarti – scalzando Sabiri – e giocare davanti a una linea mediana nella quale Eramo e Danzi sperano di avere il posto (ma Caligara, Buchel e Saric partono favoriti). In difesa dovrebbe essere tutto confermato: il portiere sarà Leali, Pucino e Kragl correranno sulle fasce laterali mentre Brosco e Quaranta formeranno la coppia centrale.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tracciare un pronostico su Reggiana Ascoli possiamo farci aiutare dalle quote fornite dall’agenzia Snai: vediamo allora che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi consentirebbe di guadagnare 2,65 volte la vostra giocata, per contro il segno 2 che regola il successo degli ospiti porta in dote una vincita corrispondente a 2,85 volte l’importo investito. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, permette una vincita che ammonta a 2,95 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto con questo bookmaker.



