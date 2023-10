Diretta/ Reggiana Bari (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia, via! (Serie B, 7 ottobre 2023)

DIRETTA REGGIANA BARI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Reggiana Bari pone di fronte due formazioni che si trovano rispettivamente al 15esimo e 12esimo posto in classifica. Padrone di casa che hanno collezionato 7 punti in classifica e si trovano ad una sola posizione dai play out, rappresentati in questo momento della Ternana. Seguendo le statistiche, i padroni di casa, hanno realizzato 7 goal, subendone cinque in più: 12. In zona offensiva da tenere d’occhio i due attaccanti Gondo e Pettinari, autori di due goal l’uno.

Video/ Bari Como (1-1) gol e highlights: continua il periodo no al San Nicola (1 ottobre 2023)

Dall’altra parte del campo si schiera il Bari. Per la formazione barese sono cinque i punti in più che li staccano dal Reggiana. Le statistiche del Bari sono di 7 gol realizzati ed altrettanti subiti. Se l’aspetto difensiva non spaventa la formazione di Michele Mignani, non si può dire lo stesso dell’attacco. Da segnalare le prestazioni dell’attaccante ex Cosenza Marco Nasti. Il centravanti della nazionale italiana Under 21 è uno degli osservati speciali, avendo già realizzato due reti in campionato fino a questo momento. (Marco Genduso)

Diretta/ Bari Como (risultato finale 1-1): pareggia il capitano! (Serie B, 1 ottobre 2023)

REGGIANA BARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Reggiana Bari sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Reggiana Bari in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Reggiana Bari pone di fronte due formazioni che si sono affrontati all’interno della loro storia solamente in tre circostanze. Partiamo dal primo match, giocato nel 1994 in serie A con la vittoria del Bari con il risultato di 1-0. Gara di ritorno che sorrise ancora ai galletti che si imposero in casa della Reggiana vincendo di misura per 0-1. Da quel momento le due formazioni non si sono più affrontate fino al 2020. Dopo ben 25 anni le due formazioni si sono ritrovate all’interno dei play off di serie C valevoli per l’approdo in cadetteria.

Diretta/ Ternana Reggiana (risultato finale 3-0): Distefano chiude i conti! (Serie B, 30 settembre 2023)

Ad avere la meglio la formazione granata, per la prima volta sul Bari. Decisivo il gol realizzato al minuto 50 da Kargbo, attuale calciatore del Cesena. Una vittoria che portò il primo successo da parte dei padroni di casa sui baresi che vorranno di certo vendicare la sconfitta subita. Il tabellino delle partite tra Reggiana e Bari però recita: un successo per i padroni di casa, due vittorie per il Bari e nessun pareggio. (Marco Genduso)

PUGLIESI ABBONATI AL PAREGGIO

La diretta Reggiana Bari, in programma sabato 7 ottobre alle ore 14:00 allo stadio “Mapei” di Reggio Emilia, sarà un match valido per la nona giornata del campionato italiano di Serie B. In palio punti pesanti per due squadre che hanno necessità di risollevarsi dopo un inizio a rilento: gli emiliani, infatti, si trovano appena fuori dalla zona play-out ma nell’ultimo turno hanno incassato un brusco stop in casa della Ternana. I pugliesi, invece, faticano a trovare la retta via: ad oggi nove punti ma una sola vittoria ottenuta.

REGGIANA BARI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Reggiana Bari, sfida in programma sabato 7 ottobre alle ore 14:00 allo stadio “Mapei” di Reggio Emilia. Tra i padroni di casa mister Alessandro Nesta dovrebbe cambiare qualcosa rispetto all’ultima uscita: Portanova, infortunato, dovrebbe far spazio a Lanini mentre Crnigoj dovrebbe rilevare l’ex Spezia Antiste. Mister Michele Mignani, invece, dovrà valutare le condizioni di Maiello e Maita, in caso di stop pronto Benali.

REGGIANA BARI, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Reggiana Bari danno per favorita la squadra di mister Alessandro Nesta con il segno 1 proposto a 2.60. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dei pugliesi è dato a 2.80 mentre il pareggio si gioca a 3.15.

© RIPRODUZIONE RISERVATA