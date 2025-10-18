Diretta Reggiana Bari, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Mapei Stadium per l'ottava giornata di Serie B 2025/2026.

DIRETTA REGGIANA BARI (RISULTATO 0-0): INIZIO DI GARA

In Emilia-Romagna è cominciata da una decina di minuti la partita fra Reggiana e Bari ed il risultato è di 0 a 0. Nelle battute iniziali dell’incontro gli ospiti mandano il pallone di poco alto sopra la traversa con un tiro di Partipilo verso il 10′. Le formazioni ufficiali: REGGIANA (3-4-2-1) – Motta; Libutti, Papetti, Bonetti; Marras, Charlys, Reinhart, Bozzolan; Girma, Portanova; Tavsan. Allenatore: Dionigi. BARI (3-5-1-1) – Cerofolini; Pucino, Meroni, Nikolaou; Dickmann, Braunoder, Darboe, Antonucci, Partipilo; Castrovilli; Moncini. Allenatore: Caserta. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA REGGIANA BARI INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Chi non andrà allo stadio di persona avrà modo di vedere la diretta Reggiana Bari in streaming per esempio su DAZN. Anche Amazon Prime Video garantirà la visione di questo evento sportivo per tutti coloro i quali sono iscritti a LaB Channel.

SI COMINCIA

Ci siamo, mancano pochissimi giri di orologio prima della diretta di Reggiana Bari, che avrà ovviamente il commento live. Ma questo è l’angolo delle statistiche, perciò cerchiamo di capire insieme da quali dati si possono estrapolare i trend che potrebbero essere decisivi in questa partita. Gli emiliani hanno una media di possesso del 57% e una produzione offensiva equilibrata (1,5 xG e 1,4 xA), ma concedono qualche spazio in transizione (1,2 xGA). Il Bari, più diretto, tiene meno palla (46%) ma arriva al tiro con maggiore frequenza da dentro l’area (5,8 tocchi medi in area).

I pugliesi si fanno valere anche sui calci d’angolo (6,4 conquistati a gara) e percorrono 10,2 km medi per giocatore, a fronte dei 9,6 della Reggiana, più statica ma più ordinata tatticamente. Sulla carta, un duello tra chi vuole dominare e chi preferisce attendere per colpire: due strategie opposte che rendono il confronto apertissimo. Quindi ci sarà da divertirsi, non mancate e anzi prendete posto con il commento live della diretta di Reggiana Bari, finalmente si parte. (agg. Gianmarco Mannara)

PER FARE SUBITO IL BIS!

Il calcio d’inizio della diretta Reggiana Bari è stato fissato per le ore 15:00 di sabato 18 ottobre 2025. Presso il Mapei Stadium-Città del Tricolore si stanno per affrontare due compagini che sono reduci da una vittoria conquistata nel turno precedente alla sosta per le Nazionali e desiderose quindi di ripetersi anche in questa ottava giornata.

Gli emiliani si piazzano in undicesima posizione con i loro nove punti, gli stessi che sono stati conquistati pure dal Sudtirol e dall’Empoli fino a questo momento. I granata arrivano dal successo esterno per 2 a 1 sul Cesena maturato in rimonta nel giro di appena cinque minuti grazie alle reti messe a segno da Tavsan e Portanova.

La Reggiana tenterà dunque di fare il bis per provare ad entrare in zona playoff ma gli ospiti non vogliono certo essere da meno. Al sedicesimo posto a quota sei, al pari di Entella e Catanzaro, troviamo infatti i Galletti che sono di recente appunto tornati ad assaporare i tre punti avendo la meglio per 2 a 1 in casa contro il Padova.

I biancorossi, che non perdono da tre partite in Serie B, nel corso del secondo tempo hanno rimontato il gol firmato da Bortolussi sfruttando nel migliore dei modi l’espulsione per cartellino rosso diretto di Capelli dato che poi hanno messo a segno le due reti decisive con Moncini su calcio di rigore e con Cerri, assistito da Dorval.

DIRETTA REGGIANA BARI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Reggiana Bari: possibile modulo 3-4-2-1 dall’inizio per i padroni di casa che schiereranno Motta in porta, Libutti, Papetti e Bonetti in difesa, Marras, Reinhart, Charlys e Bozzolan a centrocampo, Girma e Portanova sulla trequarti per dare una mano all’unica punta Novakovich. Anche i pugliesi punterranno sul 4-3-3 già visto di recente con Cerofolini tra i pali schermato da Dickmann, Meroni, Nikolaou e Burgio sulla linea arretrata, Pagano, Verreth e Castrovilli nel mezzo e tridente offensivo composto da Antonucci, Gytkjaer e Rao.

DIRETTA REGGIANA BARI, LE QUOTE

Le quote fornite per esempio da Sisal in merito all’esito finale della diretta Reggiana Bari ci dicono che i padroni di casa e gli ospiti hanno le stesse chances di aggiudicarsi il successo. Sia il segno 1 che il 2 vengono infatti pagati a 2.70 ed anche l’x, che rappresenta il pareggio, non è poi così distante essendo stato quotato a 3.10.