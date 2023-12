DIRETTA/ Reggiana Brescia video streaming tv: la storia del match in epoca recente (10 dicembre 2023)

DIRETTA REGGIANA BRESCIA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Reggiana Brescia evidenzia due squadre che tra il 1999 ed oggi si sono affrontate in cinque occasioni. L’ago della bilancia in queste cinque sfide pende dalle parti della formazione lombarda con due successi su cinque sfide. Le restanti partite sono state vinte in un’occasione dalla Reggiana mentre due volte è uscito risultato di pareggio. Le ultime due sfide sono state giocate nel campionato di serie B.

Nella prima il risultato era stato di 3-1 in favore del Brescia, con le reti firmate da Jagiello, Torregrossa e Ragusa nella sfida giocata il 19 dicembre del 2020 dopo ben 21 anni dall’ultima volta. Per la Reggiana rete firmata da Igor Radrezza, calciatore classe 1993. L’ultima gara in termini assoluti è il 2-2 nel match del 5 aprile 2021, con le reti di Aye e Mateju per il Brescia, mentre Zamparo e Varone avevano realizzato per i granata. (Marco Genduso)

REGGIANA BRESCIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Reggiana Brescia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Reggiana Brescia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

REGGIANA BRESCIA: PER RISALIRE LA CORRENTE!

Reggiana Brescia, in diretta sabato 9 dicembre 2023 alle ore 16.15 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà una sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie B. Gli emiliani si trovano attualmente al quindicesimo posto in classifica, in compagnia di Sampdoria e Lecco, con 16 punti, distanti di tre punti dalla zona playout. La squadra guidata da Nesta ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque partite, registrando un pareggio e due sconfitte, l’ultima nel derby contro il Modena.

È necessaria una maggiore continuità agli emiliani per migliorare la situazione di classifica, che sta diventando preoccupante. Le Rondinelle occupano la dodicesima posizione con 18 punti, insieme al Brescia, con un vantaggio di due punti sui prossimi avversari. La squadra di Maran è reduce dalla brillante vittoria contro la Sampdoria, ma prima di questo successo aveva subito tre sconfitte e ottenuto un pareggio, veleggiando dunque a metà classifica ma senza essere ancora a distanza di sicurezza dalla zona play out.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA BRESCIA

Le probabili formazioni della diretta Reggiana Brescia, match che andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per la Reggiana, Alessandro Nesta schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bardi, Sampirisi, Rozzio, Marcandalli, Pieragnolo, Portanova, Bianco, Da Riva, Girma, Melegoni, Antiste. Risponderà il Brescia allenato da Rolando Maran con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Lezzerini, Cistana, Papetti, Mangraviti, Dickmann, Paghera, Bisoli, Huard, Bjarnason, Galazzi, Borrelli.

REGGIANA BRESCIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Reggiana Bresca, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria della Reggiana con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Brescia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.











