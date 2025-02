DIRETTA REGGIANA CARRARESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Ormai ci siamo, manca davvero poco al fischio di inizio della diretta di Reggiana Carrarese. Prima di immergerci nella sfida però, cerchiamo di capire insieme i numeri che le due squadre portano sotto forma di trend e dati sul rettangolo da gioco. In maniera tale da capire chi potrebbe essere la favorita e chi invece questa volta dovrà faticare per ottenere un risultato positivo. Iniziamo ovviamente dalla Reggiana, squadra davvero organizzata in fase difensiva con un blocco basso a circa 23 metri dalla porta che difendono. Questo però non esclude che la squadra subisca in media 1,1 gol da qui a inizio stagione.

Mentre invece in attacco non riesce ad andare oltre lo 0,9. LA Carrarese invece fa molto pressing e lo possiamo vedere dai 9 km percorsi di media da ogni giocatore di movimento che inizia e finisce la paritta, escludendo per ovvie ragioni il portiere. Attenzione poi ai cartellini visto che in emdia le due squadre ne prendono almeno 3,5 ogni giornata. Sarà sicuramente una partita molto fallosa che commenteremo live insieme dal prossimo aggiornamento della diretta di Reggiana Carrarese, il match sta per avere il suo fischio iniziale. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA REGGIANA CARRARESE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Puoi vederla su DAZN la diretta Reggiana Carrarese. Questa partita di Serie B verrà dunque trasmessa dal servizio in streaming offerto dalla piattaforma sia sull’applicazione che sul sito ufficiale. Niente da fare quindi per gli iscritti all’emittente satellitare.

CLASSIFICA SEMPRE MOLTO CORTA

Si va in scena sabato 22 febbraio 2025 alle ore 15:00 con la diretta Reggiana Carrarese. Presso il Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia entrambe le compagini cercano punti preziosi per migliorare la loro situazione di classifica, dato che si trovano ancora in bilico tra la salvezza e la possibile promozione. Gli emiliani al momento si piazzano al quattordicesimo posto della Serie B 2024/2025, al pari ed in mezzo tra il Brescia ed il Mantova, ad un solo punto di distacco dalla zona retrocessione ed arrivano dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Frosinone.

I giallazzurri, invece, sono tornati a riassaporare cosa sia la vittoria sconfiggendo la Salernitana e raggiungendo così l’undicesima posizione con trenta punti, come e davanti al Cittadella, a quattro lunghezze dal primo posizionamento utile per i playoff. I marmiferi vorrebbero continuare a scalare la graduatoria essendo stati in grado di interrompere la striscia di gare perse consecutive che duravara da cinque partite. Tutte e due le squadre impegnate oggi dovranno comunque prestare grande attenzione pure alle inseguitrici e cercare di farsi sorpassare.

REGGIANA CARRARESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Reggiana Carrarese sono frutto di quanto ottenuto nella scorsa giornata ed infatti possiamo dire che il tecnico dei padroni di casa potrebbe ricorrere a qualche modifica rispetto al 4-3-3 con Bardi, Sampirisi, Meroni, Lucchesi, Libutti, Vergara, Kabashi, Ignacchiti, Sersanti, Gondo e Girma che ha soltanto pareggiato contro il Frosinone. Il modulo 3-4-1-2 con Fiorillo, Imperiale, Guarino, Oliana, Zanon, Zuelli, Schiavi, Cicconi, Cherubini, Finotto e Cerri dovrebbe invece essere scelto anche in questo caso da mister Antonio Calabro avendo così sconfitto la Salernitana.

REGGIANA CARRARESE, LE QUOTE

Le quote indicate da agenzie come Sisal per la diretta Reggiana Carrarese ci raccontano come i padroni di casa dovrebbero partire in pole position per aggiudicarsi i tre punti con l’1 pagato infatti a 2.25. Ci sarebbe invece qualche probabilità in più che la partita termini con un pareggio, visto l’x fissato a 2.75 mentre il successo dei toscani, così come anche per Snai, è un’opzione più remota con il 2 quotato appunto a 3.75.