Diretta/ Reggiana Carrarese video streaming tv: gialloblù dalla capolista (Serie C)

DIRETTA REGGIANA CARRARESE: LA CAPOLISTA PER LA TERZA DI FILA

La diretta Reggiana Carrarese, in programma domenica 26 febbraio alle ore 14:30, racconta di due squadre che godono di ottima salute. I padroni di casa, capolista del girone, è reduce da due vittorie rispettivamente per 3-1 col Gubbio e soprattutto 2-1 col Cesena nello scontro diretto che è valso il +7 in classifica. L’avversario però non è da sottovalutare, anzi: la Carrarese è reduce da ben quattro vittorie di fila, l’ultima con l’Imolese col risultato di 2-1.

Diretta/ Cesena Reggiana (risultato finale 1-2): Nardi e Varela, è fuga granata!

In casa, la Reggiana è l’unica squadra ad aver vinto dieci partite nonostante ne abbia giocate solo tredici. Una sola sconfitta, per il resto continui risultati positivi che hanno regalato trentadue punti. Molto male invece la Carrarese in trasferta con ben sette sconfitte in tredici partite contro cinque vittorie. Curiosità: i gialloblu sono la squadra con meno pareggi fuori casa del girone (uno).

Diretta/ Carrarese Imolese (risultato finale 2-1): gialloblù al quinto posto!

REGGIANA CARRARESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta della sfida Reggiana Carrarese sarà possibile vederla sulla piattaforma Eleven Sports, detentrice da ormai diverse stagioni dei diritti dei match dei tre gironi di Serie C. L’evento sarà visibile solamente se l’utente è in possesso di abbonamento quindi bisognerà obbligatoriamente sottoscriversi scegliendo tra il pass per l’intera stagione oppure mensile.

La diretta Reggina Carrarese sarà visibile in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato. Per questo incontro specifico, non si sa ancora se si potrà vedere su Sky, che ogni turno di campionato seleziona solamente alcune partite da trasmettere sui propri canali satellitari.

Diretta/ Reggiana Gubbio (risultato finale 3-1): la capolista torna a vincere

REGGIANA CARRARESE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Reggiana Carrarese vedono i padroni di casa, galvanizzati dal successo col Cesena, giocarsela col 3-5-2. Venturi in porta, trittico arretrato Laezza, Rozzio e Cauz con a centrocampo Guglielmotti a destra, Guiebre a sinistra e il trio Kabashi-Rossi-Nardi ad occupare la zona nevralgica del terreno di gioco. Davanti Lanini e Pellegrini.

I gialloblu si schiereranno col medesimo modulo: Breza con i guantoni, Pelagatti insieme a Marino e Imperiale davanti a lui. A centrocampo Grassini, Della Latta, Schiavi, Bozhanaj e Cicconi mentre in attacco spazio a Capello e Giannetti.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per la diretta Reggiana Carrarese vedono favorita la squadra prima in classifica con una quota di 1.55. Sempre per Snai, il pareggio vale 3.65 la posta in palio. A 5.75 invece il segno 2.

Il Gol lo troviamo a 2.15, molto alta soprattutto se confrontata a 1.60. Discorso dell’Over 2.5: almeno tre reti nell’incontro sono quotate a 2.10 rispetto all’1.65 dell’esito opposto ovvero l’Under.











© RIPRODUZIONE RISERVATA