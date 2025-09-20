Tutte le informazioni della diretta Reggiana Catanzaro, la situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito

Diretta Reggiana Catanzaro, i granata sognano i playoff

Una delle prime sfide della quarta giornata di Serie B sarà la diretta Reggiana Catanzaro delle 15.00 dove si sfideranno due squadre che hanno vissuto in maniera un po’ barcollante l’inizio di stagione ma che comunque si trovano divise soltanto da un punto, i granata sono sopra in classifica anche se come detto la distanza è minima, dopo un esordio tutt’altro che positivo la squadra emiliana si è ripresa ed è riuscita a mettere in campo delle ottime prestazione che hanno fermato due tra le favorite, ultima la Juve Stabia contro cui è arrivato un pareggio 0-0 in trasferta.

Per i giallorossi invece l’inizio di stagione non positivo può essere facilmente spiegato dal grosso cambio di interpreti vissuto in estate e soprattutto il cambio di guida tecnica che in sole tre partite non può essere già riuscito ad essere interiorizzato nel migliore dei modi, comunque la squadra calabrese, dopo il pareggio 1-1 con la Carrarese, è ancora senza sconfitte.

Diretta Reggiana Catanzaro, come vedere la partita

La diretta Reggiana Catanzaro sarà giocata al Mapei Stadium ma per chi non sarà presente all’impianto potrà essere seguita comodamente a casa al prezzo di un abbonamento ai servizi che offre Dazn nei suoi piani Start, Standard, Plus e Goal Pass o LAB Channel, il nuovo canale della Serie B che si appoggia su Amazon Prime Video e One Football.

Diretta Reggiana Catanzaro, probabili scelte dei tecnici

Le squadre che i due tecnici proporranno nella diretta Reggiana Catanzaro saranno costruite sulla falsariga di quelle schierate la scorsa settimana e che hanno permesso di ottenere un punto importante, Davide Dionigi per i suoi granata quindi confermerà il 5-4-1 con Motta tra i pali, Marras e Rover esterni bassi con Papetti, Rozzio e Bonetti a completare il reparto, la linea dei centrocampisti sarà formata da Tavsan, Reinhart, Mendicino e Portanova mentre Gondo sarà il riferimento offensivo. La risposta dei giallorossi di Alberto Aquilani sarà affidata al suo 3-4-2-1 nel quale gli uomini scelti dovrebbero essere Pigliacelli, Bettella, Antonini e Verrengia, Nuamah, Pontisso, Petriccione e Favasuli, Iemmello e Cissè, e Pittarello.

Diretta Reggiana Catanzaro, quote e possibile esito finale

Sarà bet365 ad aiutarci nel farci un’idea di come potrebbe andare la diretta Reggiana Catanzaro, il sito di scommesse considera una delle due squadre in vantaggio rispetto all’altra anche se la distanza tra le quotazioni non è troppo grande, la vittoria dei granata padroni di casa è considerata più probabile e per questo gli è stato assegnato il valore di 2.35. Il risultato considerato più lontano dalla realtà è invece il pareggio, che sarebbe inutile per entrambi i club e che è stato quotato a 3.20, non dista invece molto dalla possibile vittoria dei giallorossi che invece è stata fissata a 3.00.