DIRETTA/ Reggiana Catanzaro (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca!

DIRETTA REGGIANA CATANZARO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Tutto è pronto adesso per il fischio d’inizio che aprirà la diretta di Reggiana Catanzaro, possiamo ricordare che queste due società non hanno mai vinto nella loro storia la Supercoppa di Serie C, come d’altronde nemmeno la FeralpiSalò. Di conseguenza ci sarà un nome nuovo nell’albo d’oro di questa competizione che è stata creata nel 2000 per mettere di fronte le vincitrici dei gironi di Serie C, squadre di conseguenza già promosse in Serie B che si contendono la ciliegina sulla torta rappresentata da questo trofeo mentre molte altre società stanno lottando nei playoff oppure nei playout.

DIRETTA/ Feralpisalò Reggiana (risultato finale 3-1): la chiude Siligardi!

Nell’albo d’oro spiccano Spezia, Novara e Modena, le uniche tre squadre che hanno vinto per due volte la Supercoppa di Serie C, che non saranno raggiunte perché chiunque vinca quest’anno iscriverà per la prima volta il proprio nome nell’albo d’oro. Tutto questo premesso, cediamo la parola al campo del Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia per seguire tutte le emozioni della diretta di Reggiana Catanzaro! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Catanzaro Feralpisalò (risultato finale 2-1): vittoria calabrese in rimonta!

REGGIANA CATANZARO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA FINALE

La diretta tv di Reggiana Catanzaro sfida valida per la Supercoppa di Serie C, sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 58 del telecomando. Questo dunque significa che sarà garantita pure la diretta streaming video di Reggiana Catanzaro, naturalmente tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI REGGIANA CATANZARO SU RAI PLAY

TESTA A TESTA

La diretta di Reggiana Catanzaro ci offrirà una partita ovviamente inedita in questa stagione, perché le due protagoniste della Supercoppa di Serie C erano in gironi diversi nella stagione regolare, quindi dobbiamo tornare indietro per trovare dei precedenti. Il dato curioso è che i numeri sono piuttosto corposi, grazie a un totale di 28 partite ufficiali disputate fra Reggiana e Catanzaro, ma sono tutti decisamente datati dal momento che l’ultima volta risale al campionato di Serie B 1989-1990, con pareggio per 1-1 a Catanzaro e colpaccio calabrese per 0-1 nel match di ritorno in casa della Reggiana.

Video/ Reggiana Imolese (2-2) gol e highlights: i romagnoli ai play-out

Evidentemente quindi queste partite ci possono garantire un tuffo nella storia ma senza alcuna indicazione per l’attualità: sottolineiamo comunque che il Catanzaro è in leggero vantaggio grazie a dieci vittorie e altrettanti pareggi, mentre i successi della Reggiana sono stati finora otto contro i calabresi, ma l’ultimo risale addirittura a un 2-1 in data 25 febbraio 1973, cioè ormai ben mezzo secolo fa. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FINALE SUPERCOPPA 2023!

Reggiana Catanzaro, in diretta sabato 13 maggio 2023 alle ore 18.30 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà una sfida valida per la Supercoppa di Serie C. Terza e ultima giornata della competizione con il match point a disposizione del Catanzaro. I calabresi hanno vinto 2-1 la prima sfida in casa contro la Feralpisalò e con un pareggio otterrebbero il trofeo destinato alle formazioni che hanno chiuso in testa i tre gironi di Serie C.

La Reggiana a sua volta ha perso 3-1 in casa della Feralpisalò, che per la differenza reti guida ora la classifica ma che ha terminato le partite a sua disposizione. Al Catanzaro basta un pareggio, la Reggiana per far sua la Supercoppa dovrebbe vincere con almeno 4 gol di scarto, visto che con un 3-0 la Feralpisalò si gioverebbe dello scontro diretto favorevole. I precedenti tra le due compagini in campionato sono 32, Catanzaro avanti per 11 successi a 10 con 11 pareggi. Il 25 marzo 1990 l’ultimo precedente in Emilia tra le due squadre: vinsero 0-1 i calabresi c0n un gol di Cotroneo.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA CATANZARO

Le probabili formazioni della diretta Reggiana Catanzaro, match che andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per la Reggiana, Aimo Diana schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Venturi; Luciani, Laezza, Cremonesi; Guglielmotti, Muroni, Nardi, Rossi, Fiamozzi; Pellegrini, Rosafio. Risponderà il Catanzaro allenato da Vincenzo Vivarini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Fulignati; Martinelli, Brighenti, Scognamillo; Brignola, Verna, Ghion, Sounas, Situm; Biasci, Iemmello.

REGGIANA CATANZARO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Reggiana Catanzaro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Supercoppa di Serie C. La vittoria della Reggiana con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Catanzaro, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.40.











© RIPRODUZIONE RISERVATA