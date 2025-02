Diretta Reggiana Cesena (risultato 0-0): ritmi frenetici

Comincia la diretta del venticinquesimo turno di serie B tra Reggiana e Cesena, due squadre con una classifica relativamente tranquilla ma che hanno l’obiettivo di regolamentare la classifica ed evitare posizioni sgradevoli. Comincia intanto ufficialmente la sfida, a ritmi finora abbastanza lenti da ambo le parti e senza particolari spunti.

Possesso palla dei padroni di casa e prima grande occasione al minuto 7: cross di Kabashi, Sosa colpisce di testa e Gondo da due passi sempre di testa prova a insaccare. Salvataggio quasi sulla linea da parte di un difensore ospite e palla in corner. Risponde il Cesena al minuto 12 con Shpendi che salta l’uomo e e va al tiro, grande parata in tuffo di Bardi che salva il risultato (Agg. Mario Tramo)

Diretta Reggiana Cesena, dove vederla in streaming video

Come per tutte le partite della competizione anche per seguire la diretta Reggiana Cesena delle 15.00 sarà necessario per i tifosi connettersi a Dazn per i piani Goal Pass, Standard o Plus e in streaming video sull’app di Dazn.

Diretta Reggiana Cesena (risultato 0-0): si comincia!

Passiamo adesso alle statistiche che precedono la diretta di Reggiana Cesena, cerchiamo in questo modo di capire chi potrebbe avere la meglio in questo modo. La Reggiana segna in media 1 gol a partita, mentre il Cesena ha un attacco leggermente più prolifico con 1.33 reti per incontro. Tuttavia, i padroni di casa subiscono meno gol, con una media di 1.17 contro l’1.42 degli avversari. Sul fronte delle vittorie, il Cesena ha una percentuale leggermente superiore (33.33%) rispetto al 29.17% della Reggiana, un dato che evidenzia una maggiore capacità dei bianconeri di portare a casa i tre punti.

Dal punto di vista disciplinare, la Reggiana riceve più cartellini gialli (3.17 a partita contro i 2.92 del Cesena), mentre la media di cartellini rossi è identica per entrambe le squadre (0.08). Detto questo passiamo pure al prossimo aggiornamento della diretta di Reggiana Cesen ail fischio di inizio ormai ci attende, partiamo con lo spettacolo! (agg. Gianmarco Mannara)

Reggiana Cesena, è derby!

La diretta Reggiana Cesena sarà valida per il 25° turno di Serie B e metterà in scena una sfida importante e sentita dai tifosi in quanto è un derby, non tra squadre della stessa città ma tra due della stessa regione che stanno avendo un discreto percorso in campionato anche se un po’ altalenante con difficoltà nel dare seguito ai risultati positivi e soprattutto nell’uscire dai momenti di crisi, che ora però dovrebbero essere passati.

I padroni di casa hanno 28 punti in classifica e occupano l’undicesimo posto mentre gli ospiti hanno raccolto 30 punti e occupano il nono posto ma sono al ridosso dei playoff, la Reggiana si presenta alla sfida da una sconfitta 2-0 contro il Sudtirol così come anche il Cesena che è stato battuto 4-2 dal Catanzaro.

Formazioni Reggiana Cesena, le probabili scelte dei due tecnici

Per l’importante partita del Mapei Stadium la squadra di casa del tecnico William Viali dovrebbe essere messa in campo con un 4-3-3 con Bardi in porta, Sampirisi e Libutti esterni bassi con Meroni e Lucchesi difensori centrali a completare il reparto, Kumi, Reinhart e Sersanti a centrocampo, Ignacchiti e Portanova sulle fasce e Gondo riferimento offensivo centrale.

Gli ospiti invece potrebbero rispondere con il 3-4-1-2 di mister Michele Mignani con Klinsmann tra i pali, Pieraccini, Prestia e Mangraviti il trio di difesa, Ciofi e Donnarumma sugli esterni con Bastoni e Mendicino a completare il centrocampo, Berti trequartista in supporto di La Gumina e Shpendi.

Quote Reggiana Cesena, il possibile risultato finale

La diretta Reggiana Cesena è una gara dalla difficile lettura, entrambe le squadre sono ottime formazioni e ben allenate a cui piace giocare con un’impronta offensiva, il momento però non è ottimale per entrambe e potrebbero scegliere un approccio più conservativo per accumulare punti in classifica.

La squadra ospite potrebbe comunque avere qualche chance in più di vittoria grazie alla presenza di uno dei migliori marcatori della competizione in Crisitna Shpendi, e perché con una vittoria potrebbe rientrare nella corsa dei playoff superando almeno una concorrente diretta.

I bookmakers però vedono i padroni di casa messi meglio, quindi la vittoria della Reggiana è quotata 2.30, la vittoria del Cesena invece 3.30 mentre il pareggio 3.00