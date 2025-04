DIRETTA REGGIANA CITTADELLA (RISULTATO 2-1): ACCORCIA PANDOLFI

Inizia la ripresa tra Reggiana e Cittadella. Portanova ci prova di destro, respinge Kastrati. Gondo! Reggiana in vantaggio! Reinhart serve Gondo in area, Pavan non trova la sfera, Gondo si gira e supera Kastrati. Gondo per Portanova, palla fuori di poco. Portanova! La chiude la Reggiana! Recupera la sfera a centrocampo, ingresso in area e tiro che supera Kastrati. Pandolfi! Deviazione vincente da due passi. Termina il match. (agg. Umberto Tessier)

CI PROVA PORTANOVA

Inizia il match tra Reggiana e Cittadella. Desogus ci prova da fuori area, palla fuori. Tronchin per Carissoni, destro debole. Amatucci riceve in area e calcia, Motta respinge in tuffo. Fiammozzi la mette in mezzo, Portanova stoppa e conclude in rovesciata, palla fuori. Termina la prima frazione di gioco a reti bianche, sul piano disciplinare si ricorda il giallo a Capradossi. (agg. Umberto Tessier)

Diretta Reggiana Cittadella streaming video, dove seguirla

Come ogni partita della competizione anche la diretta Reggiana Cittadella sarà visibile grazie a Dazn che tramite il suo sito o l’applicazione disporrà per lo streaming la partita per tutti gli abbonati ad uno dei piani Standard, Plus e Goal Pass, sarà inoltre possibile anche collegarsi ai canali Dazn e Dazn1 ma solo per i clienti Sky Sport.

SI COMINCIA!

Finalmente il via della diretta Reggiana Cittadella, lo storico racconta di appena cinque partite recenti in Serie B ma in precedenza c’erano state sfide anche in Serie C, pur se per trovare almeno dieci incontri tra queste due squadre è necessario tornare a oltre 20 anni fa. Il trend è positivo per il Cittadella, che ha vinto le ultime tre partite: tra queste ovviamente anche un blitz al Mapei Stadium che risale all’aprile di un anno fa, in quel caso la vittoria era maturata negli ultimi 25 minuti di partita grazie ai gol realizzati da Luca Pandolfi e Simone Branca, mentre non è affatto recente l’ultima vittoria casalinga della Reggiana.

Gli emiliani infatti hanno ottenuto appena due successi in 15 gare totali contro il Cittadella: a domicilio hanno festeggiato soltanto nel marzo 2000 per il girone A della allora Serie C1, verso il finale del primo tempo a decidere era stato un rigore trasformato da Giovanni Orfei. Dunque i veneti hanno una bella occasione se guardiamo lo storico, ma naturalmente la partita di oggi potrebbe benissimo fare storia a sé e allora non possiamo che affidarci al campo per scoprire come andranno le cose, mettiamoci comodi perché finalmente la diretta Reggiana Cittadella sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

Sfida dalle tinta granata

Tra le partite delle 15.00 di Serie B sarà in campo la diretta Reggiana Cittadella dove a darsi battaglia saranno due formazioni che si stanno giocando la permanenza nella categoria per la prossima stagione che ora vede gli emiliani più a rischio essendo dentro al terzetto di squadre che sarebbero retrocesse direttamente, anche se solo per 3 punti.

Per i veneti invece l’ultima giornata che hanno giocato è stata fatale, la sconfitta 1-0 in casa della Sampdoria infatti li ha fatti sprofondare nella zona playout a soli 2 punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Formazioni Reggiana Cittadella, probabili ventidue in campo

Al Mapei Stadium i due tecnici sceglieranno per la diretta Reggiana Cittadella le loro solite formazioni cercando di affidarsi a quegli uomini che avevano portato le squadre fuori dalla zona calda del fondo classifica, per Davide Dionigi vorrà dire cambiare rispetto alla sconfitta 0-2 con il Pisa, tornare al 4-3-3 con Bardi, Fiamozzi, Rozzio, Lucchesi e Libutti, Ignacchiti, Reinhart e Sersanti, Vergara, Vido e Gondo.

Per Alessandro Dal Canto invece confermare il 3-5-2 con Kastrati come portiere, Salvi, Pavan e Capradossi i tre difensori centrali, Carissoni e Masciangelo gli esterni con Tronchin, Palmieri e Vita in mezzo al campo, Pandolfi e Okwonkwo la coppia d’attacco.

Reggiana Cittadella, quote e possibile esito finale

La diretta Reggiana Cittadella potrebbe essere una di quelle sfide di cui fino all’ultimo minuto è difficile definire un risultato, entrambe le squadre non vincono da molte partite, 5 per i veneti e 10 per gli emiliani che però tra le mure amiche hanno sempre messo a segno ottime prestazioni e collezionato parecchi punti. Secondo tutti i bookmakers però la vittoria finale più probabile è quella della Reggina che potrebbe essere spinta dal nuovo allenatore, per questo la sua quota è di 2.50, il risultato più facile da vedere invece è considerato il pareggio che quindi è pagato 2.00 mentre la vittoria del Cittadella è fissata più alta pari a 4.50.