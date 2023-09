DIRETTA/ Reggiana Cremonese (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie B, 16 settembre 2023)

DIRETTA REGGIANA CREMONESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Manca poco alla diretta di Reggiana Cremonese: una partita questa che ha animato soprattutto la Serie C nel terzo millennio, ma che ha avuto gli ultimi due episodi in Serie B nella stagione 2020-2021. Nelle ultime tre la Cremonese ha festeggiato due vittorie, con un pareggio; la Reggiana ha vinto solo tre gare nelle ultime dieci, ma i successi grigiorossi superano quelli emiliani di una sola unità. L’ultima vittoria casalinga della Reggiana è dell’ottobre 2015, in quella che si chiamava Lega Pro: era il girone A, i granata erano primi in classifica ed era stato Vasile Mogos, al quarto d’ora, a segnare il gol decisivo con un colpo di testa.

DIRETTA/ Cremonese Sampdoria (risultato finale 1-1): pareggio di Pedrola! (Serie B, 3 settembre 2023)

La Cremonese invece attende un successo esterno dall’ottobre 2013: curiosamente già a marzo era riuscito a vincere al Mapei Stadium, che di lì a poco sarebbe diventato anche la casa del Sassuolo. Qualche mese più tardi Marco Armellino aveva aperto le danze al 4’ minuto; Matteo Solini aveva pareggiato per la Cremonese, ma Elvis Abbruscato al 59’ aveva definitivamente risolto la pratica. Ora, sarà interessante scoprire come finirà la diretta di Reggiana Cremonese in questa partita della 5^ giornata di Serie B. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Parma Reggiana (risultato finale 0-0) video tv: vince l'equilibrio! (Serie B, 2 settembre 2023)

REGGIANA CREMONESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta del match Reggiana Cremonese sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Reggiana Cremonese in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

BALLARDINI VUOLE CAMBIARE MARCIA

Reggiana Cremonese, in diretta sabato 16 settembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio “Mapei” di Reggio Emilia, sarà una sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie B. Le due squadre non hanno iniziato la stagione secondo le aspettative e, quindi, cercano una vittoria per rilanciarsi. Gli emiliani neo-promossi in cadetteria sono fermi a quota due punti ma reduci dal buon pareggio sul terreno di gioco del Parma. L’undici di mister Ballardini, invece, essendo una delle principali indiziate alla promozione non può accontentarsi dei cinque punti ottenuti nelle prime quattro uscite.

Diretta/ Ternana Cremonese (risultato finale 0-1): Sarr salva i grigiorossi! (Serie B, 30 agosto 2023)

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA CREMONESE

Le probabili formazioni della diretta Reggiana Cremonese, match che andrà in scena allo stadio “Mapei” di Reggio Emilia. Per mister Alessandro Nesta nel 4-3-1-2 di inizio stagione troveranno spazi tanti interpreti visti a Parma: tra i pali Bardi difeso dalla linea composta da Sampirisi, Rozzio, Romagna e Libutti. Sarà Vergara a supportare le due punte Lanini e Pettinari. Abbondanza numerica, invece, per Davide Ballardini che, soprattutto nel reparto offensivo, avrà l’imbarazzo della scelta: Coda e Vazquez appaiono sicuri di una maglia mentre l’ultimo posto verrà conteso da Buonaiuto, Tsadjout e Afena-Gyan.

REGGIANA CREMONESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Reggiana Cremonese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria dei padroni di casa con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo ospite, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.35.











© RIPRODUZIONE RISERVATA