DIRETTA REGGIANA CREMONESE, SITUAZIONI OPPOSTE

Due squadre che arrivano a giocarsi questa partita in due posizioni di classifica completamente diverse. Infatti la diretta Reggiana Cremonese vedrà i padroni di casa 18esimi ospitare i lombardi che sono in quarta posizione in questo match di venerdì 4 aprile 2025 alle ore 20:30.

Diretta/ Cremonese Juventus Primavera (risultato finale 0-1): la risolve Verde in extremis! (30 marzo 2025)

La Reggiana è in crisi di risultati poiché non vince dal 26 gennaio contro il Palermo. Da dopo il successo coi rosanero, ben quattro pareggi e altrettante sconfitte, tra cui quella pesantissima dello scorso turno contro il Sassuolo per 5-1.

La Cremonese invece aveva chiuso malamente febbraio subendo il 2-1 dal Cesena, ma ha saputo rialzarsi pareggiando con Carrarese e Cittadella ma soprattuto vincendo sia contro il Catanzaro 4-0 che con il Palermo 3-2.

Video Cremonese Cittadella (2-2)/ Gol e highlights: Pickel completa la rimonta! (Serie B, 29 marzo 2025)

DOVE VEDERE DIRETTA REGGIANA CREMONESE, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Reggiana Cremonese di Serie B potrete scegliere tra Sky e DAZN. Lo stesso discorso vale per la diretta streaming poiché c’è la doppia possibilità tra l’applicazione di DAZN e Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA CREMONESE

La Reggiana giocherà con il modulo 4-3-3. Tra i pali Bardi, difeso dal quartetto difensivo Libutti, Lucchesi, Meroni e Fiamozzi. Nella zona nevralgica del campo ecco Ignacchiti, Reinhart e Sersanti mentre Portanova, Gondo e Vergara agiranno da attaccanti.

Risposta della Cremonese col 3-4-2-1 come assetto tattico. In porta Fulignati, protetto da Ceccherini, Ravanelli e Bianchetti. Gli esterni saranno Barbieri e Dentello con Valoti e Castagnetti in mediana. Coppia di trequartisti Johnsen-Vandeputte più De Luca punta.

DIRETTA/ Sassuolo Reggiana (risultato 5-1) pokerissimo della capolista (Serie B, 29 marzo 2025)

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE REGGIANA CREMONESE

La Cremonese parte favorita essendo data a 2 mentre l’1 fisso per la Reggiana è a 3.8 con la X a 3.30. Chiudiamo con Gol a 2 e No Gol a 1.75.