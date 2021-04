Diretta/ Reggiana Empoli (Serie B) streaming video Rai. Torna la capolista

DIRETTA REGGIANA EMPOLI: TORNA LA CAPOLISTA

Reggiana Empoli, in diretta venerdì 9 aprile 2021 alle ore 21.00 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Torna in campo la capolista dopo i rinvii dettati dallo stop della ASL per il focolaio nel gruppo squadra che si è sviluppato non solo nella prima squadra, ma anche nella Primavera del club toscano. La Mantia, Moreo, Fiamozzi e Damiani dovrebbero essere ancora indisponibili, comunque il tecnico Dionisi calibrerà la lista dei convocati in base ai recuperi effettivi, considerando che dopo essersi negativizzati i giocatori dovranno anche recuperare una buona forma. La Reggiana dopo l’ultimo pareggio contro il Brescia proverà a scuotersi per ritrovare una vittoria che manca ormai da 8 partite. In classifica gli emiliani sono stati agganciati dall’Ascoli al quartultimo posto e al momento rischiano più che mai la retrocessione diretta, l’Empoli con due partite in meno è rimasto comunque in testa da solo, con un punto di vantaggio sul Lecce secondo e a +5 sulla Salernitana terza.

Diretta/ Salernitana Frosinone (risultato finale 1-0) DAZN: i granata non mollano

DIRETTA REGGIANA EMPOLI STREAMING VIDEO RAI: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggiana Empoli è quella che per questo turno di Serie B sarà trasmessa in chiaro per tutti dalla televisione di stato: come di consueto dunque l’appuntamento è su Rai Sport + HD, canale al numero 57 del vostro televisore, e sarà la stessa emittente a fornire la possibilità di seguire questa partita in diretta streaming video, mettendo a disposizione senza costi aggiuntivi il sito o l’app ufficiali di Rai Play ai quali dovrete accedere con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol: pareggio a Ferrara! Live score

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA EMPOLI

Le probabili formazioni della sfida tra Reggiana e Empoli presso il Mapei Stadium. I padroni di casa allenati da Max Alvini scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Venturi; Ajeti, Rozzio, Yao; Libutti, Rossi, Varone, Lunetta; Radrezza; Kargbo, Ardemagni. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Alessio Dionisi con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Brignoli; Sabelli, Nikolaou, Romagnoli, Parisi; Zurkowski, Stulac, Haas; Bajrami; Matos, Olivieri.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai non ha tracciato il suo pronostico su Reggiana Empoli, vista l’emergenza Covid che ha colpito la formazione toscana e l’incertezza su quelli che saranno i convocati del tecnico Dionisi, questo ed altri bookmaker non hanno reso note le quote, bloccando al momento le scommesse sulla sfida non potendo ancora sapere con quale competitività i toscani potranno affrontare l’impegno al Mapei Stadium.

Diretta/ Spal Venezia (risultato finale 1-1): i lagunari sfiorano il colpo!

© RIPRODUZIONE RISERVATA