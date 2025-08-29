Analisi della diretta Reggiana Empoli, presentazione delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, pronostico finale

DIRETTA REGGIANA EMPOLI (RISULTATO LIVE 0-1): VANTAGGIO PER GLI OSPITI!

La diretta Reggiana Empoli continua con gli ospiti ancora in totale controllo del match e alla ricerca del vantaggio. Il gol, infatti, arriva subito al 12′ quando Ignacchiti trova una pallone in profondità che apre la difesa della Reggiana e regala a Popov la possibilità di battere a rete.

L’attaccante ucraino vede con la coda dell’occhio l’uscita di Motta e lo beffa con un leggero tocco che sblocca la partita in favore dell’Empoli. (Agg. di Andrea Marino)

REGGIANA EMPOLI (RISULTATO LIVE 0-0): DOMINANO I TOSCANI

Il primo pallone del match è gestito dall’Empoli che prova subito un fraseggio per aprire la difesa avversaria ma perde il possesso contro una Reggiana molto aggressiva. L’inizio del match delinea una tendenza a gestire il ritmo per gli ospiti che stanno provando a crearsi i giusti spazi con un gioco veloce negli spazi stretti.

Al 7′ ci prova Guarino con un colpo di testa da calcio d’angolo ma il suo tiro è centrale e viene bloccato con facilità da Motta. In questa fase di gioco è totale la gestione dell’Empoli che fa registrare un possesso palla dell’81% contro una Reggiana che aspetta nella sua metà campo cercando di riconquistare il pallone e ripartire. (Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA REGGIANA EMPOLI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Prima di immergerci nella diretta di Reggiana Empoli, vediamo insieme quali sono i precedenti tra le due squadre in maniera tale da capire chi tra le due ha il favore del pronostico dalla propria parte echi invece farà fatica, sempre secondo la storia ovviamente. Il bilancio tra Reggiana e Empoli racconta una storia recente di equilibrio ma con una leggera superiorità dei toscani. Nei tre confronti registrati finora, l’Empoli ha conquistato due vittorie, mentre una partita è terminata in parità, lasciando la Reggiana ancora a secco di affermazioni dirette.

Attraverso queste partite emerge un paradigma netto: sono gli ospiti ad aver saputo fare la differenza nei momenti decisivi. La media gol complessiva è di tre a partita, segno di scontri aperti e vivaci tra le squadre. La Reggiana sembra aver approcciato con rispetto, ma l’Empoli ha reagito con concretezza e solidità nel punteggio complessivo. Adesso via al commento live della diretta di Reggiana Empoli, il fischio di inizio è vicinissimo! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Reggiana Empoli, dove vedere la partita

La diretta Reggiana Empoli delle ore 20.30 potrà essere seguita in contemporanea da casa grazie a Dazn che per gli abbonati ai suoi servizi, Start, Standard, Plus e Goal Pass mette a disposizione tutte le partite del campionato cadetto, la sfida sarà quindi visibile tramite lo streaming sull’applicazione o sul sito di Dazn o sui canali Dazn 1 e Dazn 2 raggiungibili solo tramite il decoder Sky.

Granata cercano la prima vittoria

Dopo una prima giornata molto interessante, la Serie B torna per la seconda partita del campionato che sarà aperta dalla diretta Reggiana Empoli di oggi, 29 agosto 2025, le due squadre sono partite con obiettivi diversi e hanno avuto un esordio molto differente l’una dall’altra, i granata infatti cercheranno di salvarsi in maniera agile alla fine dell’anno ma la prima sfida ha mostrato alcune lacune in difesa che hanno portato ad una sconfitta 2-1 in casa del Palermo, un campo comunque molto difficile.

Per i toscani invece l’unico obiettivo possibile è quello di tornare immediatamente in Serie A e farlo valorizzando i numerosi giovani che sono stati aggregati alla prima squadra o che sono tornati da prestiti in Serie B negli anni precedenti, questa voglia di rivalsa è stata subito messa in mostra nella vittoria 3-1 contro il Padova, una delle quattro neopromosse.

Reggiana Empoli, probabili formazioni

Per la diretta Reggiana Empoli sarà facile vedere una formazione molto simile per i toscani rispetto a quella della prima giornata ma comunque con qualche cambio da parte di Nazzareno Tarantino che nel suo 3-5-2 schiererà Fulignati, Obaretin, Lovato e Curto, Elia, Ignacchiti, Belardinelli, Yepes e Carboni, Popov e Shpendi.

Diversi cambi ci si aspetta invece nel 3-4-2-1 messo in campo da Davide Dionigi con Motta tra i pali, Rozzio, Papetti e Bonetti in difesa, Rover, Reinhart, Bertagnoli e Marras a centrocampo, Tavasan, e Portanova sulla trequarti e Gondo da solo in attacco.

Reggiana Empoli, pronostico finale

Alla fine dei 90 minuti della diretta Reggiana Empoli ci si aspetta che una delle due squadre si porti a casa il massimo dei punti e tra le due quella più probabile è la squadra ospite che oltre ad avere una rosa di maggiore livello ha mostrato nella gara d’andata e in quella di Coppa Italia di non aver intenzione di lasciare nulla al caso e di volersi guadagnare il ritorno in Serie A sul campo.

I granata per riuscire a portarsi a casa dei punti dovranno essere in grado di essere più compatti in fase difensiva e saper sfruttare le occasioni che gli azzurri gli daranno, come fatto nella partita di Coppa Italia persa poi ai rigori.