Diretta/ Reggiana Entella streaming video tv: con la testa ai play off (Serie C)

DIRETTA REGGIANA ENTELLA: GRANDE SFIDA!

Reggiana Entella, in diretta giovedì 14 aprile 2022 alle ore 21.00 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà una sfida valida per la 37^ giornata del campionato di Serie C. Granata ormai con la testa ai play off, 4 punti da recuperare in due giornate al Modena sembrano troppi e il gol su rinvio del portiere gialloblu Gagno contro l’Imolese ha avuto il sapore dell’episodio decisivo del campionato, con la Reggiana ora chiamata a dare tutto per la post season.

DIRETTA/ Entella Viterbese (risultato finale 2-1): gol Schenetti e Merkaj!

L’Entella dovrà invece giocarsi la volata per il terzo posto, quarta in classifica a -1 dal Cesena ma anche con una sola lunghezza di vantaggio sul Pescara quinto, con i liguri reduci da una vittoria interna sulla Viterbese nell’ultimo turno di campionato. Nel match d’andata Reggiana vincente a Chiavari di misura grazie a una rete messa a segno da Zamparo, in Serie B il 7 febbraio 2021 l’ultimo precedente al Mapei Stadium tra le due squadre, 2-1 per la Reggiana il risultato in quell’occasione.

Diretta/ Fermana Reggiana (risultato finale 1-2): Zamparo e Cremonesi!

DIRETTA REGGIANA ENTELLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggiana Entella non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Cesena Entella (risultato finale 1-0): la legge dell'ex, decide Ardizzone!

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA ENTELLA

Le probabili formazioni della diretta Reggiana Imolese, match che andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per la Reggiana, Aimo Diana schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Venturi; Libutti, Rozzio, Camigliano; Guglielmotti, Radrezza, Cigarini, Sciaudone, Contessa; Arrighini, Lanini. Risponderà l’Entella allenata da Gennaro Volpe con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Borra; Cleur, Pellizzer, Sadiki, Barlocco; Karic, Paolucci, Palmieri; Schenetti; Magrassi, Merkaj.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Reggiana Entella, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Reggiana con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo dell’Entella, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.25.

© RIPRODUZIONE RISERVATA