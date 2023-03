Diretta/ Reggiana Entella streaming video tv: sfida ad altissima quota

PRIMA CONTRO SECONDA

La diretta di Reggiana Entella, in programma sabato 11 marzo alle ore 14:30, è senza dubbio il big match delle trentunesima giornata di Serie C Girone B. La capolista ospita la seconda in classifica con un vantaggio di sei punti a otto giornate dal termine. Se i padroni di casa dovessero riuscire ad inanellare la quinta gara di fila senza sconfitta, replicando il recente successo con la Vis Pesaro, potrebbe mettere una seria ipoteca sul primo posto. D’altro canto l’Entella è reduce da tre successi consecutivi, l’ultimo in casa con il Fiorenzuola, e si trova davanti una ghiotta possibilità di portarsi a -3 e mettere pressione alla stessa Reggiana.

In casa la Reggiana viaggia a medie altissime con trentatre punti in quattrodici partite, dieci di queste vinte e solamente una persona. Il risultato più recente però è un pareggio, quello con la Carrarese. Anche l’Entella, se si parla di risultati fuori casa, non può che essere soddisfatta con nove vittorie in quattordici incontri disputati.

REGGIANA ENTELLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Reggiana Entella sarà visibile su Eleven Sports in esclusiva, essendo detentrice di tutti i match dei tre giorni di Serie C attraverso abbonamento mensile o stagionale.

Inoltre, la diretta Reggiana Entella è visibile anche in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato attraverso l’applicazione o il sito Eleven Sports. Per questo incontro specifico, non si sa ancora se si potrà vedere su Sky, che ogni turno di campionato seleziona solamente alcune partite da trasmettere sui propri canali satellitari.

REGGIANA ENTELLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Reggiana Entella vedono la capolista mettersi in campo col 3-5-2. Venturi in porta, difesa con Cauz, Rozzio e Laezza. A centrocampo Kabashi sarà il mediano con Nardi mezzala destra, Rossi mezzala sinistra e i due esterni Guiebre e Guglielmotti. Il tandem offensivo Capone-Pellegrini cercherà di aumentare il proprio bottino.

I liguri controbattono col 3-4-1-2. Borra tra i pali, pacchetto arretrato con Parodi, Chiosa e Sadiki. Gli esterni saranno Tomaselli e Barlocco con Paolucci e Corbari a centrocampo. Il trequartista dei secondi in classifica sarà Ramires con Merkaj e Zamparo, reduce da una doppietta col Fiorenzuola.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

