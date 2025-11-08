Diretta Reggiana Entella streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 12^ giornata di Serie B.

DIRETTA REGGIANA ENTELLA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Adesso concentriamoci sulla diretta di Reggiana Entella con l’idea di capire attraverso le statistiche cosa potrà succedere in questa sfida, sopratutto in termini di trend che potrebbero proprio decidere questa partita. La Reggiana è in crescita e lo testimoniano i numeri: 56% di possesso, 1,6 xG, 1,3 xA, e una fase difensiva migliorata (0,8 xGA, 3,2 tiri nello specchio concessi). Il 60% delle azioni pericolose nasce da catene laterali, con una manovra costruita da dietro e pressing coordinato (12,7 recuperi offensivi a gara).

L’Entella si affida alla rapidità e alla gestione intelligente degli spazi: 48% di possesso, 1,5 xG, e un baricentro medio basso (36 metri). Il 41% delle reti nasce da transizioni e seconde palle, con un’efficacia alta sui piazzati (37% dei gol da palla ferma). Sul piano disciplinare, Reggiana più ordinata (1,9 ammonizioni di media), Entella più aggressiva (3,0 gialli, 17,0 falli a gara). Super interessanti questi dati, ora passiamo al prossimo aggiornamento della diretta di Reggiana Entella con il commento live, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA REGGIANA ENTELLA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Reggiana Entella sui canali della nostra tv non è disponibile, come sempre però le partite di Serie B vengono garantite in diretta streaming video dal portale LaB Channel.

TRA PLAYOFF E SALVEZZA!

Presentiamo la diretta Reggiana Entella, che al Mapei Stadium di Reggio Emilia si gioca alle ore 15:00 di sabato 8 novembre: siamo arrivati alla dodicesima giornata nella Serie B 2025-2026 ed è una partita tra due squadre separate da soli due punti, che però in questo momento fanno tutta la differenza del mondo.

La Reggiana infatti sarebbe in zona playoff, ma non ha saputo dare continuità alla vittoria contro il Modena: unica squadra ad aver battuto la capolista, quattro giorni dopo ha segnato tre gol ad Avellino ma ne ha incassati quattro, dunque ha mancato una bella occasione per crescere ulteriormente.

Arriva invece da una vittoria l’Entella, che ha battuto l’Empoli a Chiavari: successo importante per allontanare la zona calda della classifica, peccato però che i liguri fatichino parecchio fuori casa e dunque devono ancora guardarsi le spalle, ma vincendo oggi darebbero un’altra dimensione al loro campionato.

Staremo a vedere, perché la diretta Reggiana Entella si gioca davvero tra poco; nel frattempo noi proviamo a fare qualche considerazione sui temi importanti di campo, e dunque ci prendiamo del tempo prima del calcio d’inizio per leggere insieme le probabili formazioni di questa partita del Mapei Stadium.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA ENTELLA

Come giocherà Davide Dionigi nella diretta Reggiana Entella? Verosimilmente con il 3-4-1-2 nel quale Libutti, Magnani e Papetti sono sempre a protezione del portiere Edoardo Motta, con due laterali come Manuel Marras e Rover (o Bozzolan, più probabilmente con una corsia destra più offensiva) mentre in mezzo Stulac è in competizione con Bertagnoli e Chartys, alle spalle dei due attaccanti dovrebbe agire Tavsan – ma lo stesso Rover può giocare qui – e davanti Manolo Portanova dovrebbe accompagnare Novakovich, reduce dalla doppietta di Avellino.

Per quanto riguarda l’Entella, modulo simile per Andrea Chiappella ma con centrocampo a cinque nel quale la regia è di Benali o Marco Nichetti, Franzoni e Dalla Vecchia (o Karic) possono accompagnare l’azione in mezzo con Marconi, Parodi e Tiritiello che sono schierati in difesa con Colombi che fa il portiere. Bariti e Di Mario restano in vantaggio per operare sulle fasce, anche perché non ci sono troppe alternative a meno di adattare qualcuno o cambiare modulo; in attacco spazio a Flavio Russo e Fumagalli, che vanno verso la conferma pur con Debenedetti in agguato.

PRONOSTICO E QUOTE REGGIANA ENTELLA

Leggiamo anche le quote che la Snai ha proposto sulla diretta Reggiana Entella, con il favore del pronostico che… non va a nessuno: sono infatti identici i valori che questo bookmaker ha posto sulle due vittorie, il segno 1 che favorisce gli emiliani e il segno 2 per il successo dei liguri vi permetterebbero entrambi di guadagnare una somma pari a 2,70 volte quanto messo sul piatto, molto vicina anche la quota sull’X perché arriviamo a 2,85 volte la vostra giocata.