DIRETTA/ Reggiana FeralpiSalò video streaming tv: lombardi ok nella storia (Serie B, 3 febbraio 2024)

DIRETTA REGGIANA FERALPISALO’, TESTA A TESTA

I testa a testa tra Reggiana FeralpiSalò sono stati diciotto con una buona metà conquistati dai verdi-blu. I granata hanno vinto invece sei volte con ulteriori tre pareggi a comporre il bilancio totale. La prima storica sfida tra queste due squadre ha più di 10 anni dato che è stata disputata nel 2012 con la vittoria della FeralpiSalò per 2-1.

Video/ Bari Reggiana (0-2) gol e highlights: caduta pugliese (27 gennaio 2024)

Nell’ultimo scontro tra queste due squadre è stata la Reggiana ad avere la meglio con un bel 3-0 targato Antiste, Cigarini su rigore e infine Pieragnolo. Il pareggio manca da ben cinque scontri diretti quando nel 2020, quando le compagini erano impegnate in Serie C, non andarono oltre l’1-1. La gara con più gol tra queste due squadre stata quella del 2017 valevole per la 36esima giornata di Lega Pro quando terminò con il pirotecnico punteggio di 4-4. Uno di questi testa a testa finì ai supplementari ovvero il primo turno di Coppa Italia del 2016 quando la Reggiana vinse 3-2 dopo i regolamentari. (aggiornamento di Christian Attanasio)

Diretta/ Feralpisalò Lecco (risultato finale 5-1): bottino casalingo! (Serie B, 27 gennaio 2024)

REGGIANA FERALPISALO’, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Reggiana FeralpiSalò sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio.

È possibile tuttavia seguire anche in diretta streaming la gara tra Reggiana FeralpiSalò attraverso l’applicazione DAZN, disponibile per computer, tablet e smartphone. Inoltre, se si ha nell’abbonamento Zona DAZN, sarà possibile visionare l’evento su TV.

Diretta/ Bari Reggiana (risultato finale 0-2): vantaggio raddoppiato! (Serie B oggi 27 gennaio 2024)

FORMAZIONI MOTIVATE

La diretta Reggiana FeralpiSalò, in programma sabato 3 febbraio alle ore 14:00, racconta della 24esima giornata di Serie B. I granata non perdono dal 16 dicembre, 2-1 per la Sampdoria. Da quella gara in poi, la Reggiana ha messo a referto due pareggi e tre vittorie tra cui quella per 3-2 in casa del Sudtirol con gol di Bianco, Girma e Gondo.

La FeralpiSalò si sta allontanando dalla zona rosa grazie principalmente alle ultime due vittorie consecutive. Prima il 3-0 secco al Catanzaro e poi addirittura il 5-1 inflitto al Lecco, otto gol in due partite per sei punti d’oro. Eppure la squadra vestita verde e blu aveva iniziato male perdendo in casa contro il Sudtirol per uno a zero.

REGGIANA FERALPISALO’, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Reggiana FeralpiSalò vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-2-1. In porta Bardi con Sampirisi, Rozzio e Marcandalli in difesa. A centrocampo spazio a Crnigoj e Bianco con Fiamozzi e Peragnolo larghi. Antiste e Melegoni supporteranno la punta Gondo.

La FeralpiSalò replica con un 3-5-2. Tra i pali ci sarà Pizzignacco, difeso qualche metro più avanti dal terzetto Balestrero, Ceppitelli e Martella. Bergonzi e Felici saranno gli esterni larghi mentre Kourfalidis, Fiordilino e Di Molfetta si occuperanno della zona nevralgica del campo. In attacco Dubickas e Butic.

REGGIANA FERALPISALO’, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Reggiana FeralpiSalò danno favorita la squadra di casa a 2.15. Secondo bet365, la X del pareggio è offerta a 3.20 mentre il 2 a 3.60.

L’Over 2.5 vede la quota essere più alta dell’Under ovvero 2.30 a 1.60. Infine, Gol e No Gol chiudono il nostri bilancio rispettivamente a 1.95 e 1.80.











© RIPRODUZIONE RISERVATA