DIRETTA/ Reggiana Fermana streaming video tv: 5 i precedenti uffficiali

DIRETTA REGGIANA FERMANA:LO STORICO

I precedenti di Reggiana Fermana ci raccontano di 5 incroci, e di una squadra emiliana che si presenta imbattuta alla sfida di oggi: abbiamo infatti due vittorie e tre pareggi, ed è anche curioso notare come i due successi siano entrambi maturati con il risultato di 2-0, nella stagione 2004-2005. Ricordiamo quello casalingo: la Reggiana allenata da Bruno Giordano aveva aperto e chiuso i conti nei primi 17 minuti di gioco, grazie alla doppietta realizzata da Saidu Alade Adeshina. Nel match di andata a risolvere erano stati Andrea Costa e Marco Napolioni, in apertura e chiusura di frazione; da quella stagione però sono maturati tre pareggi, uno 0-0 nell’ottobre 2017 e poi finalmente la Fermana ha trovato la via del gol nel 2-2 del Recchioni, marzo di tre anni fa.

Era stata una rimonta da 0-2 tra il 68’ e il 74’: la Reggiana era scattata nel primo tempo e in 4 minuti aveva trovato i gol di Martì Riverola e Luca Cattaneo, poi Andrea Petrucci aveva spezzato il digiuno realizzativo, in questa sfida diretta, dopo 338 minuti e Arturo Lupoli con un colpo di testa aveva sigillato il definitivo pareggio. È invece un 1-1 quello del novembre 2019 sempre in casa della Fermana, il match di ritorno era stato cancellato dalla pandemia. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA REGGIANA FERMANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggiana Fermana non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PADRONI DI CASA FAVORITI

Reggiana Fermana, in diretta domenica 5 dicembre 2021 alle ore 14.30 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Dopo l’ultimo rocambolesco pari contro la Viterbese in casa, un 3-3 che li ha visti anche costretti alla rimonta, i granata si sono visti raggiunti in vetta alla classifica dal Modena a quota 36 punti, con i Canarini inarrestabili nell’ultimo periodo anche se la Reggiana resta l’unica formazione imbattuta nel girone.

La Fermana prosegue con un passo perfettamente alternato tra partite in casa e in trasferta, i marchigiani vincono tra le mura amiche, compreso l’ultimo match contro l’Imolese, ma hanno perso nelle ultime trasferte contro Teramo e Cesena. Restano quartultimi in classifica i gialloblu che hanno pareggiato 0-0 nell’ultima sfida di campionato disputata in casa dei granata, disputata il 22 ottobre 2017.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA FERMANA

Le probabili formazioni della diretta Reggiana Fermana, match che andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per la Reggiana, Aimo Diana schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Voltolini; Luciani, Camigliano, Cauz; Guglielmotti, Radrezza, Cigarini, Sciaudone, Contessa; Zamparo, Lanini. Risponderà la Fermana allenata da Giancarlo Riolfo con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Ginestra; Alagna, Blondett, Sperotto; Rodio, Mbaye, Graziano, Mordini; Pannitteri, Bolsius; Cognigni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Mapei Stadium di Reggio Emilia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Reggiana con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.20, mentre l’eventuale successo della Fermana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.60.



