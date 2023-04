Diretta/ Reggiana Fermana (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca!

DIRETTA REGGIANA FERMANA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sta per iniziare la diretta Reggiana Fermana e, in virtù delle statistiche, possiamo analizzare al meglio la sfida tra due squadre che lottano nella trentaseiesima giornata del campionato di Serie C, girone A. Sarà un match molto importante per entrambe le squadre, in piena corsa per i rispettivi obiettivi stagionali. La Reggiana, infatti, staziona a quota settantaquattro punti (ventidue vittorie, otto pareggi, cinque sconfitte) e, dopo il pareggio contro la Recanatese, è stata agganciata in vetta alla classifica dalla Virtus Entella.

La Fermana, invece, a quota quarantatré punti (nove vittorie, sedici pareggi, dieci sconfitte) dopo la vittoria interna contro il Siena, cerca continuità per balzare in zona play-off, ora distante appena due lunghezze. Le due formazioni, infine, annoverano numeri differenti in termini di gol: la Reggiana ne ha realizzati cinquantacinque (terzo attacco del girone B) subendone ventidue (migliore difesa) mentre la Fermana ha siglato quaranta reti subendone altrettante. (Giulio Halasz)

DIRETTA REGGIANA FERMANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggiana Fermana non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione (in caso, l’appuntamento sarebbe riservato agli abbonati al pacchetto Calcio di Sky); sappiamo in ogni caso che tutte le partite del campionato di Serie C vengono fornite dal portale Eleven Sports, che ormai da anni si occupa della terza divisione di calcio. In questo caso la visione sarà in diretta streaming video; dovrete quindi dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e poi decidere se abbonarvi al servizio oppure acquistare il singolo evento on demand.

REGGIANA FERMANA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Reggiana e Fermana, fa parte della batteria di incontri che terrà incollati tutti gli amanti della Serie C al televisore. Guardando la classifica non si può non notare come sia una partita fondamentale per le sorti della stagione dai padroni di casa, fermi a quota 74 punti in classifica, così come l’Entella (prima al momento), al secondo posto. Ospiti invece a quota 43 punti in classifica con 40 gol fatti e 40 subiti con la salvezza ampiamente guadagnata ed il piccolo sogno chiamato playoff. Guardando i precedenti storici si notano ben 8 partite tra le due formazioni.

Il dominio è totalmente della formazione di Reggio Emilia con 5 successi e 3 pareggi. Fermana che non è mai riuscita a battere la reggiana nei precedenti 8 scontri. Il primo incontro storico è datato 2004 con la formazione granata che riuscì a imporsi con il risultato di 0-2. Stesso risultato anche nel girone di ritorno con la vittoria sempre della Reggiana. Da quel momento bene 3 pareggi consecutivi tra il 2017 e il 2021, prima di lasciare spazio al nuovo dominio granata con 3 successi. Vittorie arrivate con i risultati rispettivamente di 2-1, 1-2 e 0-3. (Marco Genduso)

REGGIANA FERMANA: DIANA RISCHIA TUTTO!

Reggiana Fermana, in diretta dal Mapei Stadium alle ore 20:30 di giovedì 6 aprile, si gioca per la 36^ giornata nel campionato di Serie C 2022-2023, per il girone B. La Reggiana sta vivendo un incubo: ampiamente prima fino a poche settimane fa, ha avuto un calo determinante e, con il pareggio contro la Recanatese, si è fatta agganciare dall’Entella che ha il vantaggio della doppia sfida diretta. Tradotto, per il secondo anno consecutivo un passo comunque ottimo rischia di non servire per la promozione, e quindi il serio rischio è quello di dover passare ancora dai playoff.

La Fermana è rimasta viva per un posto nella post season, grazie al 3-1 contro il Siena: adesso i marchigiani sono a 2 punti dal decimo posto occupato dal Rimini e hanno tre giornate per provare a operare un ribaltone che sarebbe sorprendente per come si erano messe le cose. Vedremo cosa succederà nella diretta di Reggiana Fermana, aspettando che la partita si giochi possiamo fare la nostra valutazione sulle scelte che i due allenatori opereranno in materia di schieramenti, andando a leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA FERMANA

Qualche dubbio per Aimo Diana in vista di Reggiana Fermana: in difesa dovrebbe tornare Hristov che completerà il reparto con Cremonesi e Rozzio a protezione di Venturi, poi una linea di centrocampo nella quale Nardi e Vallocchia (o Sciaudone) potrebbero giocare nel settore nevralgico con il supporto di Fiamozzi e Guiebre dalle corsie esterne. Nel tridente offensivo Jacopo Pellegrini insidia il posto di Montalto come centravanti, allo stesso modo Christian Capone e Rosafio possono sostituire Varela Djamanca e Lanini come esterni.

Stefano Protti risponde con un 4-3-3 nel quale Borghetto viene protetto da Pellizzari e Spedialieri come difensori centrali, Eleuteri e Gkertsos fanno invece i terzini e in mezzo al campo Giandonato è il playmaker supportato dalle due mezzali che possono essere Riccardo Pinzi e Scorza. Anche i marchigiani giocano con il tridente: Fischnaller tornerebbe titolare come prima punta, a partire larghi invece sarebbero Neglia e Matteo Maggio, quest’ultimo confermatissimo dopo aver segnato due gol al Siena che hanno tenuto vive le speranze di playoff.











