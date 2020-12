Diretta/ Reggiana Frosinone (Serie B) streaming video DAZN: ambizioni da verificare

DIRETTA REGGIANA FROSINONE: SFIDA DURA PER GLI OSPITI!

Reggiana Frosinone, in diretta dal Mapei Stadium di Reggio Emilia e in programma martedì 15 dicembre 2020 alle ore 18.30, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Ambizioni da verificare per due squadre che hanno lanciato segnali discordanti nelle ultime settimana. Dopo un periodo di profonda crisi la Reggiana sembra essere riuscita a cambiare passo, battendo prima 3-0 il Monza in casa e poi piazzando sabato scorso un colpo esterno fondamentale sul campo del Cosenza. Boccata d’ossigeno importante per la formazione granata risalita ora a +5 dalla zona play out e a sole 3 lunghezze dalla zona play off. Il Frosinone dopo le vittorie contro Brescia e Chievo era chiamato dal calendario ad un altro difficile impegno contro il Lecce: i salentini sono riusciti a ribaltare il risultato portandosi in vantaggio grazie a un errore del portiere Bardi, che ha però salvato il risultato nel finale dopo che Novakovich aveva riacciuffato il pareggio a 2′ dal novantesimo. Evitando la sconfitta il Frosinone è rimasto agganciato proprio al Lecce, a quota 20 punti e al quarto posto in classifica, ma a soli 3 punti dal primo posto in una classifica ancora corta e aperta a tutti gli sviluppi.

DIRETTA REGGIANA FROSINONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggiana Frosinone sarà disponibile sul canale DAZN1: lo trovate al numero 209 del decoder satellitare e sarà disponibile per i clienti Sky da almeno tre anni. La partita comunque è fornita dalla piattaforma DAZN – per l’appunto – che i clienti potranno attivare come di consueto su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone per la visione in diretta streaming video, oppure installandola su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA FROSINONE

Le probabili formazioni di Reggiana Frosinone, sfida che andrà in scena presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Max Alvini con un 3-4-1-2: Cerofolini, Ajeti, Rozzio, Costa, Libutti, Varone, Rossi, Kirwan, Radrezza, Mazzocchi, Kargbo. Gli ospiti guidati in panchina da Alessandro Nesta schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-1-2: Bardi, Salvi, Curado, Rohden, Maiello, Novakovich, Brighenti, Szyminski, Parzyszek, Kastanos, Zampano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie B tra Reggiana e Frosinone, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 3.20, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.25, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 2.25.



