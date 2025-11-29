Diretta Reggiana Frosinone, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Mapei Stadium per la quattordicesima giornata di Serie B 2025/2026.

DIRETTA REGGIANA FROSINONE, I CIOCIARI CORRONO FORTE

Nella diretta Reggiana Frosinone di sabato 29 novembre 2025 alle ore 15:00 ci sono in palio tre punti importanti. Presso il Mapei Stadium-Città del Tricolore si tiene uno scontro fra due formazioni che occupano stabilmente la parte alta della classifica da ormai diverse settimane una volta giunti alla quattordicesima giornata.

DIRETTA/ Frosinone Monza Primavera (risultato finale 1-2): gran ribaltone brianzolo! (29 novembre 2025)

Nella classifica di Serie B infatti i padroni di casa occupano la settima posizione con diciassette punti, ovvero gli stessi guadagnati anche da Empoli e Juve Stabia che si piazzano alle loro spalle. Gli emiliani si sono resi protagonisti di un avvio di campionato davvero sorprendente sebbene ora siano un po’ in difficoltà visti i risultati ottenuti recentemente.

Diretta/ Bari Frosinone (risultato finale 2-3) : succede tutto nel primo tempo! (Serie B, 22 novembre 2025)

I granata, sconfitti in trasferta dall’Avellino, hanno poi rimediato soltanto un paio di pareggi contro la Virtus Entella e la Carrarese, senza più riuscire a segnare neanche un gol. Il Palermo è distante solo tre punti ma dietro ci sono tante inseguitrici pronti a scalzare la squadra allenata da mister Davide Dionigi.

Vive invece una situazione migliore il Frosinone, terzo in graduatoria. I giallazzurri hanno sin qui guadagnato venticinque punti e, nonostante non possano ambire immediatamente alla vetta occupata dal Monza, sperano di strappare la seconda posizione al Modena nel più breve tempo possibile. Il 3 a 2 esterno rifilato al Bari ha permesso ai Leoni di avvicinare i Canarini, fermati sullo 0 a 0 dal Modena lo scorso weekend.

DIRETTA/ Carrarese Reggiana (risultato finale 0-0): Finotto non trova il ko! (Serie B, 22 novembre 2025)

DIRETTA REGGIANA FROSINONE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

In quanto gara valida per la Serie B, anche la diretta Reggiana Frosinone sarà disponibile in streaming su DAZN, da sito e da app. Un’altra piattaforma che trasmetterà la sfida è Amazon Prime Video, sempre che vi siate iscritti a LaB Channel.

REGGIANA FROSINONE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Reggiana Frosinone: mister Dionigi, espulso nella gara precedente, schiererà il suo gruppo secondo il modulo 3-4-2-1 con Motta, Papetti, Bonetti e Magnani, Rover, Charlys, Bertagnoli e Bozzolan, Portanova e Girma dietro a Novakovich. I ciociari impiegherano invece il 4-2-3-1 in partenza con Palmisani, Oyono, Monterisi, Calvani e Bracaglia, Calò e Kone nel mezzo,, Ghedjemis, Kvernadze e Koutsoupias a supporto di Raimondo.

REGGIANA FROSINONE, LE QUOTE

Le quote relative all’esito finale della diretta Reggiana Frosinone: almeno secondo quanto offerto da Sisal, gli ospiti di turno sono i favoriti per accaparrarsi i tre punti in palio quest’oggi essendo quotati a 2.15. I bookmakers ritengono inoltre che i padroni di casa abbiano invece le stesse probabilità di ottenere una vittoria rispetto a quelle di finire il match in parità con l’1 ed il segno x pagati entrambi a 3.25.