Diretta Reggiana Grosseto/ Streaming video tv: è un testa-coda! (Serie C)

Reggiana Grosseto andrà in scena in diretta domenica 20 febbraio 2022 a partire dalle 17.30 al Mapei Stadium: il match, valido per la ventottesima giornata del campionato di Serie C – Girone B, è un vero e proprio testa-coda. I padroni di casa infatti occupano la vetta della classifica con 62 punti insieme al Modena, mentre gli ospiti occupano l’ultimo posto con 21 punti insieme alla Pistoiese. Ad affrontarsi sono dunque due squadre che hanno obiettivi opposti: da un lato la promozione e dall’altro lato la salvezza.

Il bilancio della capolista in questa stagione è da applausi: finora non ha mai perso! L’ultimo risultato, quello del turno infrasettimanale, è la vittoria di misura contro l’Olbia, maturata in virtù di un calcio di rigore concesso nel secondo tempo. I Grifoni, al contrario, hanno collezionato finora più bassi che alti e non vincono da quattro giornate. L’ultimo risultato è la sconfitta nello scontro diretto contro la Viterbese, anch’esso deciso su calcio di rigore. L’avversario, adesso, non preannuncia il riscatto, ma sarà indispensabile quantomeno provarci.

DIRETTA REGGIANA GROSSETO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Reggiana Grosseto, gara valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie C, sarà trasmessa in televisione, in quanto Sky Sport l’ha scelta per il suo palinsesto: gli abbonati potranno collegarsi al canale Sky Sport 257 del satellitare o alla piattaforma streaming Sky Go per usufruire della visione a partire da qualche minuto prima del fischio di inizio. I tifosi delle due squadre che non dispongono di un accordo con tale emittente, ad ogni modo, potranno ugualmente vedere il testa-coda del girone B usufruendo, esclusivamente in streaming, del proprio abbonamento alla piattaforma Eleven Sports, che ha acquisito i diritti dell’intera stagione. Il match sarà disponibile tramite il sito ufficiale e tramite il canale YouTube in base al tipo di accordo sottoscritto.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA GROSSETO

Andiamo adesso a vedere le probabili formazioni della diretta Reggiana Grosseto: qualche acciacco da entrambe le parti dopo il turno infrasettimanale. I padroni di casa dovranno fare a meno degli infortunati Laezza, Del Pinto, Cauz e Radrezza. È tornato a disposizione invece Rossi, reduce dalla squalifica. Mister Aimo Diana non dovrebbe comunque variare di molto il suo 3-5-2: Venturi; Luciani, Rozzio, Camigliano; Guglielmotti, Rossi, Cigarini, Sciaudone, Contessa; Zamparo, Lanini. Per quanto riguarda gli ospiti, invece, rientra dalla squalifica Gorelli e non ci sono ulteriori assenze, oltre a quelle dei lungodegenti. Questo il possibile 3-5-2 di mister Agenore Maurizi: Barosi; Gorelli, Ciolli, Peretti; Raimo, Bruzzo, Cretella, Piccoli, Semeraro; Arras, Nocciolini.

QUOTE REGGIANA GROSSETO

Infine, un occhio alle quote della diretta Reggiana Grosseto. La sfida non può che preannunciarsi squilibrata. È per questa ragione che, secondo quanto propone l’agenzia di scommesse Snai, la vittoria dei padroni di casa con il segno 1 è data a 1,28. Al contrario un successo ospite con il segno 2 è pagato addirittura 10 volte la cifra puntata. Il pareggio, con il segno X, è invece quotato a 5,00.



