Diretta/ Reggiana Gubbio streaming video tv: la capolista vuole rialzarsi (Serie C)

DIRETTA REGGIANA GUBBIO: GLI OSPITI VOGLIONO CONTINUITÀ DOPO RIMINI

La diretta Reggiana Gubbio, in programma lunedì 13 febbraio 2023 alle 20:30, vede due squadre ampiamente salde in zone felici della classifica. La Reggiana è prima in classifica, anche se nell’ultimo turno è stata sconfitta dall’Ancona perdendo qualche punto di vantaggio sul Cesena. Il Gubbio invece è riuscito a riscattarsi archiviando la pratica Rimini di misura dopo aver perso con la Carrarese.

In casa, la Reggiana ha inanellato nove successi in dodici sfide, perdendo solo una sfida e pareggiandone due. Uno score da aggiungere al fatto di essere la miglior difesa tra le squadre di Serie C Girone B in casa. Da applausi anche il rendimento esterno del Gubbio, quarto in questa speciale classifica con sette vittorie, tre pari e altrettante sconfitte.

REGGIANA GUBBIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Reggiana Gubbio sarà visibile su Eleven Sports, piattaforma che da diverse stagioni ci delizia con le gare di Serie C attraverso l’abbonamento mensile o stagionale.

La diretta streaming Reggiana Gubbio sarà invece disponibile in streaming video su smart tv e dispositivi multimediali come computer, smartphone o tablet.

REGGIANA GUBBIO PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Reggiana Gubbio vede i padroni di casa schierarsi col 3-5-2 con Venturi in porta, Luciani-Hristov-Lezza in difesa. A centrocampo spazio a Guglielmotti a destra, Guiebre a sinistra e il trio centrale Kabashi, Cigarini e Vallocchia. Punte centrali Lanini e Pellegrini.

Rispondono gli ospiti col 3-5-2 che vede Di Gennaro tra i pali. Bonini e Redolfi condivideranno la difesa con Portanova mentre Morelli, Bulevardi, Toscano, Vitale e Nicolao occuperanno la zona centrale. Spazio a Arena e Arras davanti.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Reggiana Gubbio vedono molto probabile il ritorno al successo dei padroni di casa con Snai che quota l’1 a 1.50. Ben più alti i segni X (4) e 2 (5.5). Interessante il Gol a 2.30 rispetto agli 1.50 del No Gol.

Potrà finire questa sfida con l’Over 2.5? In quel caso la quota vincente sarà di 2.25 altrimenti 1.55, valida per l’Under dunque meno di 3 gol nel mathch.

