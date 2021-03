Diretta/ Reggiana Lecce (Serie B) streaming video DAZN. Salentini alla rincorsa

DIRETTA REGGIANA LECCE: I SALENTINI DEVONO SBLOCCARSI!

Reggiana Lecce, in diretta domenica 7 marzo 2021 alle ore 15.00 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata di ritorno del campionato di Serie B. I salentini restano alla rincorsa del secondo posto in classifica, al momento a -5 dal Venezia ma reduci da due pareggi consecutivi che hanno confermato come alla squadra allenata da Eugenio Corini manchi ancora qualcosa per puntare davvero al salto diretto in Serie A. Il Lecce ha perso solo una delle ultime 12 partite disputate in campionato, nonostante questo non è arrivato lo strappo tanto atteso, a causa di qualche pareggio di troppo. Come l’ultimo nel turno infrasettimanale, uno 0-0 casalingo contro l’Entella ultima in classifica che ha sicuramente deluso chi si aspettava che i salentini cogliessero quest’occasione. La Reggiana resta invece in zona play out, a -1 dalla Cremonese dopo l’ultimo ko subito in rimonta in casa del Venezia: gli emiliani continuano a fare fatica in trasferta, mentre al Mapei Stadium sono reduci da 3 vittorie e un pareggio, ottenuto nell’ultima sfida giocata in casa contro la solida Salernitana, conferma che la squadra di Alvini, nonostante l’assenza di pubblico, continua ad esprimersi meglio tra le mura amiche.

DIRETTA REGGIANA LECCE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggiana Lecce sarà disponibile su DAZN1: il canale, al numero 209 del decoder satellitare, sarà aperto agli abbonati Sky da almeno tre anni che potranno quindi seguire la partita pur non avendo sottoscritto un abbonamento alla piattaforma DAZN. La quale ovviamente sarà attivabile dai suoi clienti per la visione in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure servendosi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA LECCE

Le probabili formazioni della sfida tra Reggiana e Lecce presso il Mapei Stadium. I padroni di casa allenati da Max Alvini scenderanno in campo con un 4-3-2-1 e questo undici titolare: Venturi; Libutti, Ajeti, Rozzio, Gyamfi; Varone, Del Pinto, Muratore; Radrezza, Laribi; Mazzocchi. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Eugenio Corini con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Gabriel; Maggio, Meccariello, Lucioni, Zuta; Bjorkengren, Hjulmand, Henderson; Mancosu; Stepinski, Coda.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Reggiana e Lecce, le quote del bookmaker Snai fissano a 3.00 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.30 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.35 volte la posta scommessa.

