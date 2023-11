DIRETTA/ Reggiana Lecco video streaming tv: oggi sarà il decimo incrocio (Serie B, 5 novembre 2023)

DIRETTA REGGIANA LECCO: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Reggiana Lecco vede affrontarsi due formazioni che si sono trovate in una contro l’altra in 9 circostanze nel loro passato. L’ago della bilancia pende dalle parti dai granata con ben sei successi ottenuti nei confronti della compagine lombarda. Segue il Lecco con due successi ed un risultato di parità. Il primo risultato tra Lecco e Reggiana è stato di parità con una sfida terminata a porte inviolate.

DIRETTA/ Genoa Reggiana (risultato finale 2-1): la decide Gudmundsson! (Coppa Italia oggi 1 novembre 2023)

La partita più entusiasmante è sicuramente quella giocata nel campionato di serie C uno il 3 settembre del 2000. Gara terminata con il risultato di 3-4 in favore della Reggiana. Tra il 2001 e il 2009 arrivano ben 5 successi per la formazione granata. Lecco che torna a vincere contro gli avversari soltanto nel 2021 in un’amichevole, terminata con il risultato di 2-0. Ad andare in rete Battistini e Mastroianni. (Marco Genduso)

DIRETTA/ Palermo Lecco (risultato finale 1-2): clamoroso al Barbera!

REGGIANA LECCO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Reggiana Lecco sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Reggiana Lecco in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

REGGIANA LECCO: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Reggiana Lecco, in diretta domenica 5 novembre 2023 alle ore 16.15 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà una sfida valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie B. La Reggiana ha ottenuto la terza vittoria in campionato sabato scorso, riuscendo a battere la Feralpisalò con un solido 3-0 ottenuto a Piacenza. Con questa vittoria, la squadra guidata da Alessandro Nesta ha raggiunto i 14 punti, portandosi a meno due dalla zona play off. In Coppa Italia invece si è interrotta l’avventura con la sconfitta ai supplementari in casa del Genoa.

Video/ FeralpiSalò Reggiana (0-3) gol e highlights: esordio amaro per Zaffaroni (Serie B, 28 ottobre 2023)

D’altra parte, il Lecco arriva a questa sfida con grande fiducia dopo la vittoria per 2-1 ottenuta contro il Palermo domenica scorsa (secondo successo consecutivo dopo quello ottenuto a Pisa pochi giorni prima). Questa vittoria ha permesso al Lecco di raggiungere quota 7 punti, portandosi al livello della Sampdoria al quart’ultimo posto, a meno uno dallo Spezia, una boccata d’ossigeno importante per i blucelesti che hanno iniziato la stagione in ritardo per le note controversie sull’iscrizione.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA LECCO

Le probabili formazioni della diretta Reggiana Lecco, match che andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per la Reggiana, Alessandro Nesta schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bardi; Szyminski, Rozzio, Marcandalli, Pieragnolo; Portanova, Cigarini, Bianco; Girma; Gondo, Antiste. Risponderà il Lecco allenato da Emiliano Bonazzoli con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Melgrati; Lepore, Celjak, Bianconi, Caporale; Galli, Ionita; Buso, Crociata, Sersanti; Novakovich.

REGGIANA LECCO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Reggiana Lecco, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria della Reggiana con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Lecco, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.











© RIPRODUZIONE RISERVATA