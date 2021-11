Diretta Reggiana Lucchese/ Streaming video tv: capolista favorita (Serie C)

DIRETTA REGGIANA LUCCHESE: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Reggiana Lucchese, in diretta dal Mapei Stadium di Reggio Emilia alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, lunedì 1 novembre 2021, è un intrigante posticipo della dodicesima giornata del girone B di Serie C. Riflettori puntati naturalmente soprattutto sui padroni di casa nella diretta di Reggiana Lucchese, perché dopo il pareggio per 2-2 sul campo del Pontedera la Reggiana vorrà tornare alla vittoria per rafforzare la propria posizione nella già appassionate corsa verso il primo posto in classifica e la promozione senza passare dai playoff.

DIRETTA/ Pontedera Reggiana (risultato finale 2-2): doppietta di Zamparo!

Di fronte però ci sarà una Lucchese che arriva dalla vittoria contro la Viterbese e che cerca un risultato di prestigio in una trasferta difficilissima per rafforzare la propria posizione lontano dalla zona più calda e magari provando a mettere nel mirino i playoff. I padroni di casa sono comunque favoriti, ma cosa succederà in Reggiana Lucchese oggi pomeriggio?

Diretta/ Lucchese Viterbese (risultato finale 1-0) video tv: toscani di misura!

DIRETTA REGGIANA LUCCHESE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Reggiana Lucchese sarà disponibile anche su Sky Sport, al canale 255 del satellite oppure al numero 486 del digitale terrestre, anche se naturalmente a pagamento, così come è disponibile su abbonamento oppure in pay-per-view anche la diretta streaming video sulla piattaforma di Eleven Sports, casa di tutta la Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA LUCCHESE

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Reggiana Lucchese. Per i padroni di casa di mister Aimo Diana si può prendere come riferimento un modulo 3-5-2 con questi possibili titolari: Luciani, Camigliano e Rozzio nella difesa a tre davanti al portiere Voltolini; nella folta linea a cinque di centrocampo ecco Guglielmotti, Rossi, Sciaudone, Cigarini e Neglia da destra a sinistra; infine la coppia d’attacco formata da Rosafio e Zamparo.

Diretta/ Fermana Lucchese (risultato 0-0) streaming video tv: finisce il match!

La replica della Lucchese di Guido Pagliuca potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-3-1-2 con questi possibili interpreti: in porta Coletta; davanti a lui la difesa a quattro formata da Papini, Bachini, Bellich e Corsinelli da destra a sinistra; a centrocampo il terzetto formato da Eklu, Bensaja e Visconti; infine il reparto offensivo che potrebbe vedere Belloni come trequartista alle spalle dei due attaccanti Nanni e Semprini.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Reggiana Lucchese in base alle quote Snai. Nettamente favoriti ovviamente i padroni di casa, il segno 1 è quotato a 1,60 mentre poi si sale già a 3,55 per il segno X in caso di pareggio e fino a 5,75 volte la posta in palio sul segno 2 se vincesse la Lucchese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA