Il campionato di Serie B delle due squadre comincia con la diretta Reggiana Mantova, match che potremo vivere insieme a partire dalle 20,30 di oggi 18 agosto. I padroni di casa sono alla loro seconda stagione in Serie B dopo una salvezza tranquilla. Undicesimo posto lo scorso anno e le carte in regola per bissare il risultato ci sono tutte. Vedremo se gli emiliani faranno registrare meno pareggi rispetto alla scorsa stagione: record della competizione con 17 risultati terminati in parità.

Passando invece il pallone agli ospiti, erano 15 anni che i lombardi non calcavano un campo di Serie B, l’obiettivo è la salvezza e purtroppo non sarà facile perché ci sono molte squadre più esperte che hanno lo stesso obiettivo. Ma il pallone rimane rotondo e chi lo sa se gli dei del calcio non ci sorprenderanno.

DIRETTA REGGIANA MANTOVA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Sono diverse le opzioni per seguire in diretta Reggiana-Mantova. Tra le modalità più classiche, Sky offre la possibilità di vedere la Serie B per chi ha sottoscritto il pacchetto calcio. Per chi preferisce opzioni digitali, è possibile scegliere tra Dazn, che trasmette la partita con un abbonamento standard, e NowTv, che propone una soluzione simile a quella di Sky.

REGGIANA MANTOVA: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo come di consueto alle probabili formazioni della diretta Reggiana Mantova, partiamo dai padroni di casa che dovrebbero schierare dal primo minuto Portanova, il giocatore si candida ad essere il faro el centrocampo della propria squadra.

L’ex Juventus è il fiore all’occhiello del marcato emiliano, invece per il Mantova le attese sono rivolte a Mancuso, per lui sono stati spesi diversi soldi che hanno alimentato le aspettative. Vedremo se il giocatore saprà rispettarle e perché no? Anche sorprenderci.

REGGIANA MANTOVA, LE QUOTE

L’analisi delle quote della diretta di Reggiana Mantova ce le offre la Sisal: il segno 1 è stato fissato a 2 secco, e a giudicare dal 2,2 della vittoria ospite si prospetta una partita molto equilibrata. Talmente equilibrata che il segno 2 invece è stato fissato a 1,9.