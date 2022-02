DIRETTA/ Reggiana Modena video streaming Rai: la lunga storia del derby emiliano

DIRETTA REGGIANA MODENA: TESTA A TESTA

Manca sempre meno all’attesissima diretta di Reggiana Modena. Intanto possiamo dire che questa partita ci ha fatto compagnia parecchie volte e in diverse serie del calcio italiano, addirittura nel 2018-2019 il derby emiliano ha avuto luogo in Serie D con i canarini che avevano vinto in casa e pareggiato senza reti in trasferta, i granata si chiamavano Reggio Audace e poi avrebbero conosciuto due promozioni consecutive, come ben ricordiamo. Nelle ultime dieci sfide, dal novembre 2000 al pareggio dello scorso settembre, quattro vittorie le ha la Reggiana mentre sono tre quelle del Modena; l’ultima vittoria esterna dei gialloblu peraltro non rientra in questo quadro recente ma bisogna andare a pescarla addirittura nell’ottobre 1950, quando le due squadre facevano parte del campionato di Serie B.

Anche per questo motivo dunque la Reggiana parte favorita nel big match di questa sera; la sua ultima vittoria casalinga è un 1-0 del febbrai 2017 nel girone B di Lega Pro, a segno Massimiliano Carlini all’inizio del secondo tempo e vittoria per la squadra che era allenata da Leonardo Menichini, mentre sulla panchina del Modena sedeva Ezio Capuano. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA REGGIANA MODENA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Reggiana Modena sarà garantita anche in chiaro su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando. Questo significa inoltre che sarà disponibile per tutti la diretta streaming video su Rai Play, la quale andrà ad aggiungersi quella garantita a pagamento sulla piattaforma Eleven Sports, che trasmette tutte le partite del campionato di Serie C. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

BIG MATCH!

Reggiana Modena, in diretta dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, è il big-match al vertice del girone B di Serie C, un derby emiliano davvero di lusso che andrà in scena alle ore 21.00 di questa sera, mercoledì 2 febbraio 2022. Basta dare uno sguardo alla classifica per capire l’importanza della diretta di Reggiana Modena: le due squadre sono appaiate a 54 punti in classifica e hanno un vantaggio di undici lunghezze sulla terza, per cui si giocheranno il primato che varrà l’unica promozione diretta.

Naturalmente mancano ancora moltissime giornate, per cui non possiamo ancora sbilanciarci troppo, però vincere e conquistare anche il vantaggio nello scontro diretto sarebbe naturalmente importante. Domenica alla Reggiana è bastato un gol su rigore per piegare il Siena, mentre il Modena ha fatto il colpo per 0-2 sul campo dell’Entella, pur fra le polemiche dei padroni di casa. Almeno una striscia record – le 14 vittorie consecutive del Modena e le 22 partite utili della Reggiana – dovrà fermarsi: che cosa succederà nel grande derby Reggiana Modena?

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA MODENA

Adesso scopriamo insieme le probabili formazioni di Reggiana Modena. Per i padroni di casa di mister Diana si può ipotizzare un 4-3-2-1 con Venturi in porta; Libutti, Luciani, Rozzio e Cauz davanti a lui nella difesa a quattro; i tre centrocampisti Rossi, Cigarini e Sciaudone; infine nel reparto offensivo Rosafio e Lanini potrebbero agire alle spalle della prima punta Zamparo.

Anche il Modena di mister Tesser potrebbe schierarsi con uno speculare modulo 4-3-2-1, con questi possibili titolari: in porta Gagno; davanti a lui nella difesa a quattro Ciofani, Piacentini, Pergreffi ed Azzi; a centrocampo il terzetto con Scarsella, Gerli e Armellino; infine nel tridente offensivo i due trequartista Tremolada e Giovannini alle spalle del centravanti Minesso.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Reggiana Modena in base alle quote offerte dall’agenzia Eurobet su questa partita. I padroni di casa partono leggermente favoriti e il segno 1 è quotato a 2,30, mentre poi si sale a quota 3,10 volte la posta in palio, che accomunerà sia il segno X in caso di pareggio sia il segno 2 in caso di successo del Modena.

