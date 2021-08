Diretta/ Reggiana Montevarchi streaming video tv: la big e la matricola (Serie C)

DIRETTA REGGIANA MONTEVARCHI: PADRONI DI CASA FAVORITI

Reggiana Montevarchi, in diretta lunedì 30 agosto 2021 alle ore 20.00 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà una sfida valevole per la prima giornata d’andata del campionato di Serie C. La big e la matricola subito di fronte: la Reggiana punta alla risalita dopo la retrocessione dalla Serie B della passata stagione, ma va sottolineato che per i granata il precampionato e l’esordio in Coppa Italia di Serie C non sono stati di certo esaltanti. Alla sconfitta nel test contro il Lecco si è aggiunta l’eliminazione al primo turno subita per mano del Piacenza, con la Reggiana che ha dimostrato di avere ancora del lavoro da fare soprattutto in fase offensiva.

La matricola è invece l’Aquila Montevarchi, con la formazione toscana che ha ritrovato dopo molti anni quella Serie C della quale era una frequentatrice abituale fino agli anni Novanta. La società ha lavorato per allestire una squadra competitiva per il salto nel professionismo, nella sfida di Coppa Italia contro l’Ancona è mancato un pizzico di fortuna, col Montevarchi costretto a cedere ai calci di rigore, una performance che ha comunque messo in luce dei progressi sul piano della forma da parte dei rossoblu.

DIRETTA REGGIANA MONTEVARCHI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggiana Montevarchi sarà disponibile sul satellite di Sky, con tutti gli abbonati che si potranno collegare sul canale numero 251. Per assistere alla partita di Serie C resta valido anche l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA MONTEVARCHI

Le probabili formazioni di Reggiana Montevarchi, match che andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per la Reggiana, Aimo Diana schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Venturi; Laezza, Rozzio, Camigliano; Libutti, Del Pinto, Rossi, Radrezza, Contessa; Scappini, Zamparo. Risponderà il Montevarchi allenato da Roberto Malotti con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Giusti; Bassano, Tozzuolo, Martinelli; Lischi, Mercati, Amatucci, Casiello; Barranca; Jallow, Gambale.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Mapei Stadium di Reggio Emilia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Reggiana con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.15, mentre l’eventuale successo dell’Aquila Montevarchi, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.35.



