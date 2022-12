DIRETTA/ Reggiana Olbia video streaming tv: che cosa era successo l’anno scorso?

DIRETTA REGGIANA OLBIA: TESTA A TESTA

Quali sono i precedenti della diretta di Reggiana Olbia? Non molti a dire la verità, due se si considera anche una gara giocata in Sardegna. Questo perché le due squadre si sono trovate l’una di fronte all’altra nella scorsa stagione. Curiosità vuole che non solo l’Olbia non abbia mai vinto e sempre perso con la Reggiana ma che non abbia ancora mai segnato nemmeno un gol. Il 9 ottobre del 2021 a Reggio Emilia la partita terminò col risultato finale di 2-0. A deciderla fu la doppietta di Lanini, ma il match fu molto equilibrato tanto che al minuto 86, quello del primo gol, le due compagini erano ancora ferme sul pari a reti inviolate.

Al ritorno a Olbia invece la Reggiana si impose per 1-0. Dopo il rosso a Travaglini la squadra ospite riuscì a sbancare con un calcio di rigore trasformato dal solito Lanini quando il cronometro indicava il minuto 73. Vedremo cosa ci racconterà la gara di oggi tra le due compagini pronte a scendere in campo per dimostrare le loro qualità. (Matteo Fantozzi)

REGGIANA OLBIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggiana Olbia non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Reggiana Olbia sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Reggiana Olbia, in diretta sabato 10 dicembre 2022 alle ore 14.30 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà una sfida valida per la 18^ giornata del campionato di Serie C. Si tratta quasi di un testacoda: di fronte la prima della classe e la squadre penultima in classifica, ma occhio alle possibili sorprese che ci regala la terza serie.

La Reggiana è prima in classifica con 36 punti in 17 partite, frutto di undici vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. Granata reduci da quattro vittorie di fila, l’ultima per 0-3 sul campo della Reggiana. L’Olbia, invece, è penultima a quote 13 punti, raccolti grazie a due vittorie, sette pareggi e otto ko. Sardi reduci da due pareggi consecutivi: 1-1 contro l’Alessandria e 1-1 contro la Recanatese.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA OLBIA

Andiamo ad analizzare le probabili formazioni della diretta Reggiana Olbia al via tra pochi minuti. Partiamo dagli emiliani, in campo con il 3-5-2: Venturi, Luciani, Rozzio, Cauz, Libutti, Nardi, Rossi, Kabashi, Guiebre, Montalto, Rosafio. Passiamo adesso ai sardi, schierati con lo stesso modulo: Gelmi, Brignani, Bellodi, Travaglini, Sueva, Incerti, La Rosa, Biancu, Mordini, Ragatzu, Contini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Reggiana Olbia vedono nettamente favorita la formazione allenata da Diana. Andiamo a conoscere l’1-X-2 grazie a Goldbet: la vittoria della Reggiana è a 1,44, il pareggio è a 4,15, mentre il successo dell’Olbia paga 6,50 volte la posta.

