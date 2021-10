Diretta/ Reggiana Olbia streaming video tv: la capolista cresce (Serie C)

DIRETTA REGGIANA OLBIA: PADRONI DI CASA FAVORITI

Reggiana Olbia, in diretta sabato 9 ottobre 2021 alle ore 16.00 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata d’andata del campionato di Serie C. Il momento della Reggiana è un crescendo, dopo quattro vittorie consecutive, l’ultima delle quali nell’importante scontro diretto sul campo del Pescara, i granata hanno preso il comando della classifica del girone B e ora proveranno a confermarsi anche contro i sardi che sono finora la mina vagante del raggruppamento.

L’Olbia ha battuto in casa il Gubbio nell’ultima sfida, con gli umbri che erano ancora imbattuti, un successo arrivato dopo lo spettacolare 3-3 sul campo dell’Entella. Al momento l’Olbia è in piena zona play off, atteggiamento spregiudicato dei bianchi con 12 gol incassati e 12 già realizzati, affrontando a viso aperto gli avversari al di là della loro forza. Vedremo se anche in casa della capolista questo atteggiamento sarà confermato.

DIRETTA REGGIANA OLBIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggiana Olbia non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA OLBIA

Le probabili formazioni di Reggiana Olbia, match che andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per la Reggiana, Amo Diana schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Venturi; Laezza, Rozzio, Luciani; Guglielmotti, F. Rossi, Sciaudone, Anastasio; Rosafio, Lanini, Neglia. Risponderà l’Olbia allenata da Massimiliano Canzi con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Ciocci; Arboleda, Brignani, Emerson, Travaglini; Lella, Chierico, Palesi; Ragatzu; Udoh, Mancini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Mapei Stadium di Reggio Emilia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Reggiana con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo dell’Olbia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.25.

