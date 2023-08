DIRETTA REGGIANA PALERMO/ Video streaming tv: un solo match in 25 anni (Serie B, 29 agosto 2023)

DIRETTA REGGIANA PALERMO: I TESTA A TESTA

Curiosiamo nella storia che ci accompagna verso la diretta di Reggiana Palermo prima che abbia inizio questa partita di Serie B. Annotiamo innanzitutto che nell’ultimo quarto di secolo c’è stato solamente un confronto, quello disputato nel turno preliminare della Coppa Italia della scorsa stagione, cioè in data domenica 31 luglio 2022 e vinto per 3-2 a Palermo dai padroni di casa rosanero. Per il resto bisogna tornare decisamente più indietro, cioè come minimo al campionato di Serie B 1995-1996, oppure fino al 1982 per estendere come di consueto la nostra indagine ai dieci precedenti più “recenti” (si fa per dire).

DIRETTA/ Como Reggiana (risultato finale 2-2): l'ha ripresa Vido!

Andiamo comunque ad analizzare i numeri di queste partite, che ci parlano di ben sei pareggi a fronte di due vittorie per parte (compresa quella siciliana dell’anno scorso). Il contesto quindi è molto equilibrato, anche se dobbiamo infine osservare che l’ultima vittoria della Reggiana risale a domenica 22 dicembre 1991, cioè oltre 30 anni fa… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Cittadella Reggiana (risultato finale 1-0): Gorini strappa i 3 punti a Nesta! (Serie B 2023-24)

DIRETTA REGGIANA PALERMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggiana Palermo, come tutte le altre partite del campionato di Serie B, sarà trasmessa sulla televisione satellitare: gli abbonati al pacchetto Calcio potranno dunque assistere al match della terza giornata anche con il servizio di diretta streaming video, garantito senza costi aggiuntivi dall’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi che tutte le gare del torneo cadetto sono fornite anche da DAZN: anche in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma, che sarà poi attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Video/ Bari Palermo (0-0) gol e highlights: punto d'oro per i pugliesi in nove uomini (18 agosto 2023)

REGGIANA PALERMO: SFIDA APERTA

Reggiana Palermo è in diretta dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, alle ore 20:30 di martedì 29 agosto: è già tempo di turno infrasettimanale nel campionato di Serie B 2023-2024, siamo alla terza giornata e quella di stasera può essere una l’occasione di trovare i primi tre punti della stagione dopo un avvio in chiaroscuro.

Reggiana e Palermo hanno raccolto un punto sin qui, ma la compagine rosanero ha una gara da recuperare. La Reggiana all’esordio è stata sconfitta 1-0 dal Cittadella, mentre nell’ultimo turno è arrivato un 2-2 in rimonta contro il Como. Il Palermo, invece, alla prima giornata ha raccolto uno 0-0 sul campo del Bari.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA PALERMO

Qualche nodo da sciogliere per Nesta e Corini, andiamo ad analizzare le probabili formazioni della diretta Reggiana Palermo. Partiamo dai padroni di casa, in campo con il consueto 4-3-1-2: Bardi, Fiamozzi, Romagna, Marcandalli, Pieragnolo, Nardi, Cigarini, Bianco, Portanova, Pettinari, Lanini. Passiamo adesso ai rosanero, schierati con il 4-3-3: Pigliacelli, Mateju, Lucioni, Marconi, Ceccaroni, Vasic, Stulac, Gomes, Insigne, Brunori, Di Mariano.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per le scommesse della diretta Reggiana Palermo vedono favorita la formazione di Eugenio Corini. Prendiamo spunto dai numeri di Eurobet: la vittoria della Reggiana è a 3,15, il pareggio è dato a 3,20, mentre il successo del Palermo è a 2,35. Passiamo adesso al numero di reti: Under 2,5 a 1,60 e Over 2,5 a 2,20. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1,90 e 1,82.

© RIPRODUZIONE RISERVATA