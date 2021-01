Diretta/ Reggiana Pescara (Serie B) streaming video DAZN: punti salvezza in ballo

DIRETTA REGGIANA PESCARA: PAURA DI SBAGLIARE…

Reggiana Pescara, in diretta dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, in programma lunedì 4 gennaio 2020 alle ore 18.00, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Punti salvezza in ballo in una sfida che appare già particolarmente delicata per le sorti delle due squadre. Gli emiliani sono riusciti ad ottenere un solo punto nelle ultime 5 partite disputate, perdendo le ultime due contro Reggina e Pordenone e non riuscendo a segnare neanche un gol negli ultimi 3 match disputati. Verifica per la panchina di Max Alvini contro un Pescara che a sua volta, dopo la vittoria interna contro il Monza, non è riuscito a trovare continuità. 2 pareggi casalinghi contro Brescia e Cosenza ed una netta sconfitta sul campo dell’Entella per gli abruzzesi negli ultimi 3 incontri disputati, il Pescara resta terzultimo e in grande difficoltà nel riuscire a centrare una striscia positiva che lo porterebbe lontano dalla zona più calda della classifica del campionato cadetto.

DIRETTA REGGIANA PESCARA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggiana Pescara non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA PESCARA

Le probabili formazioni di Reggiana Pescara, sfida che andrà in scena presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Massimiliano Alvini con un 3-5-2: Cerofolini; Gyamfi, Costa, Martinelli; Libutti, Varone, Radrezza, Muratore, Kirwan; Kargbo, Mazzocchi. Gli ospiti guidati in panchina da Roberto Breda schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-1-1 come modulo di partenza: Fiorillo; Balzano, Bocchetti, Jaroszynski; Bellanova, Omeonga, Valdifiori, Memushaj, Nzita; Maistro; Galano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie B tra Reggiana e Pescara, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.35, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.15, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 3.10.

