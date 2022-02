Diretta/ Reggiana Pescara streaming video e tv. Granata senza sosta (Serie C)

DIRETTA REGGIANA PESCARA: GRANDE SFIDA!

Reggiana Pescara, in diretta lunedì 14 febbraio 2022 alle ore 21.00 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia sarà una sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C. Granata senza sosta, nonostante un rendimento da record in campionato la Reggiana non può permettersi di rallentare visto il ritmo pazzesco imposto dal Modena, ora solo in testa alla classifica dopo aver approfittato del pari dei granata a Carrara che lo ha lanciato a +2 in vetta alla classifica dopo il pari senza reti nello scontro diretto.

Il Pescara divide il quarto posto in classifica con l’Entella ed è sempre un cliente difficile, anche se gli abruzzesi non hanno dimostrato in questa stagione di poter competere per il primato, con una vittoria contro il Gubbio nell’ultimo impegno disputato. Nel match d’andata Reggiana corsara all’Adriatico di Pescara con uno spettacolare 2-3, al 4 gennaio 2021 risale l’ultimo precedente a Reggio Emilia col Pescara vincente di misura, 0-1 con gol decisivo realizzato da Scognamiglio.

DIRETTA REGGIANA PESCARA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Reggiana Pescara sarà garantita anche in chiaro su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando. Questo significa inoltre che sarà disponibile per tutti la diretta streaming video su Rai Play, la quale andrà ad aggiungersi quella garantita a pagamento sulla piattaforma Eleven Sports, che trasmette tutte le partite del campionato di Serie C. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA PESCARA

Le probabili formazioni della diretta Reggiana Pescara, match che andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per la Reggiana, Aimo Diana schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Venturi; Luciani, Camigliano, Cauz; Guglielmotti, Radrezza, Cigarini, Muroni, Contessa; Zamparo, Lanini. Risponderà il Pescara allenato da Gaetano Auteri con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Sorrentino; Ierardi, Drudi, Illanes; Cancellotti, Pontisso, Pompetti, Rasi; Rauti, Cernigoi, Clemenza.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Reggiana Pescara di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. Favoriti i padroni di casa, con il segno 1, abbinato alla Reggiana, quotato 1.65. L’eventuale risultato di parità tra le due squadre, con segno X, è proposto a 3.35. Sembra mento probabile la vittoria esterna del Pescara, con il segno 2 quotato 5.10.



