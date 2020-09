Diretta Reggiana Pisa/ Streaming video DAZN: gli emiliani tornano in Serie B!

DIRETTA REGGIANA PISA: TOSCANI FAVORITI? (SERIE C)

Reggiana Pisa è in diretta dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, e si gioca alle ore 21:00 di domenica 27 settembre: il primo posticipo stagionale, valido per la 1^ giornata della Serie B 2020-2021, ci presenta anche il ritorno dei granata nel campionato cadetto. La Reggiana vi mancava dalla fine degli anni Novanta; ha ottenuto una straordinaria promozione passando attraverso i playoff, e al termine della stagione ha abbandonato il nome di Reggio Audace per tornare alle origini. C’è grande entusiasmo in città, ma bisognerà procedere passo per passo e dunque il primo obiettivo sarà inevitabilmente quello della salvezza; il Pisa invece spera in un posto nei playoff, che ha sfiorato nella stagione precedente mancando il grande passo. I nerazzurri comunque erano neopromossi e dunque hanno fatto bene, ma ora vogliono il passo ulteriore; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Reggiana Pisa, intanto possiamo valutare quali saranno le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è prevista la diretta tv di Reggiana Pisa, che è un appuntamento in esclusiva per gli abbonati a DAZN: i clienti di questa piattaforma potranno dunque assistere alla partita di Serie B sfruttando il servizio di diretta streaming video, attivando l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa si potrà invece sfruttare una smart tv che sia dotato di una connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA PISA

In Reggiana Pisa sarà 3-4-1-2 per Massimiliano Alvini, che in porta ha Cerofolini arrivato dalla Fiorentina e in difesa si dovrebbe affidare, stante l’assenza di Rozzio, agli esperti Andrea Costa ed Espeche che saranno affiancati da Riccardo Martinelli. Sulle corsie laterali ci sono i nuovi arrivati: Gyamfi (o Cambiaghi) a destra e Germoni a sinistra, in mezzo l’Atalanta ha concesso il prestito di Muratore che giocherà come centrale insieme a Fausto Rossi, Varone e Salvatore Pezzella però sono in ballottaggio e allora Muratore potrebbe avanzare il suo raggio d’azione sulla trequarti, dove il testa a testa è con Radrezza. Mattia Marchi e Mazzocchi potrebbero essere i due attaccanti, Zamparo è in ballottaggio.

Il Pisa di Luca D’Angelo gioca con il 4-3-1-2: Varnier e Antonio Caracciolo davanti a Loria, con Simone Benedetti che si può adattare a sinistra dove però il favorito è Lisi, mentre a destra ci sarebbe Samuele Birindelli (in competizione con Pisano). Gucher sarà ancora il faro di centrocampo, qui Zammarini e Pompetti contendono le maglie di mezzali ad Alessandro de Vitis e Marius Marin mentre sulla trequarti Siega, Soddimo e Minesso partono sostanzialmente alla pari. Davanti c’è Vido, ma sono stati confermati Masucci e Marconi: la sensazione è che in vantaggio siano ancora loro, vedremo se effettivamente sarà così.

QUOTE E PRONOSTICO

Ecco le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico su Reggiana Pisa: c’è equilibrio ma i granata sono indicati come squadra favorita avendo un valore di 2,55 volte la puntata sul segno 1 per la loro vittoria, mentre il segno 2 per il successo toscano vi farebbe guadagnare una cifra che ammonta a 3,00 volte la giocata. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 2,95 volte quello che avrete messo sul piatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA