DIRETTA REGGIANA PISA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Finalmente ci siamo, manca ormai pochissimo al fischio di inizio della diretta di Reggiana Pisa, squadre che oggi si daranno battaglia e noi cercheremo di capire come fosse un videogioco in quali statistiche potrebbero prevalere l’una o l’altra realtà. In questo modo in maniera del tutto naturale vedremo anche quali saranno i trend delle due squadre. Iniziamo dalla Reggiana, squadra molto difensiva e lo possiamo capire subito dal momento in cui vediamo il baricentro medio che si posiziona a 30metri dalla porta con tutta la squadra la completo.

Diretta/ Pisa Modena (risultato finale 1-2): Santoro e Gliozzi decisivi (Serie B, 5 aprile 2025)

Questo potrebbe suggerire una difesa di roccia, ma la realtà è ben diversa visto che abbiamo 1,3 reti concesse ogni partita, mentre sotto questo punto di vista i toscani eccellono con una supremazia a 0,8. Oltretutto la squadra in maglia nerazzurra porta almeno 400 passaggi in media a aprtita, il che la rende la seconda miglior squadra dopo il Sassuolo per possesso palla, 53% di media ogni weekend. Dovrebbe essere una partita facile, ma sarà davvero cosi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Reggiana Pisa, il fischio di inizio è vicino e con esso il commento live del match. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Reggiana Cremonese (risultato finale 1-2): Bianchetti la chiude! (Serie B, 4 aprile 2025)

DIRETTA REGGIANA PISA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per chi avesse il desiderio di vedere la diretta Reggiana Pisa senza tuttavia poter andare allo stadio di persona avrà comunque modo di seguire il match iscrivendosi a DAZN. Gli abbonati alla piattaforma potranno vedere la gara in streaming a pagamento dall’app e dal sito ufficiali.

QUASI UNA SFIDA TESTA-CODA

Si gioca sabato 12 aprile 2025 alle ore 15:00 la diretta Reggiana Pisa. Presso il Mapei Stadium-Città del Tricolore si affrontano due compagini che hanno ancora molto da fare in questo finale di campionato 2024/2025. Gli ospiti di giornata sono sempre secondi in classifica con sessantatre punti, a nove dalla vetta occupata in solitaria dal Sassuolo, ma qualche prestazione incerta ha rallentato i toscani che si piazzano ora a sole cinque lunghezze dallo Spezia, prima inseguitrice. I nerazzurri arrivano appunto dalla sconfitta patita contro il Modena tra le mura amiche e non devono rischiare di perdere il piazzamento utile per la promozione in Serie A.

DIRETTA/ Sassuolo Reggiana (risultato 5-1) pokerissimo della capolista (Serie B, 29 marzo 2025)

La situazione appare invece ben più complessa per i padroni di casa, in diciassettesima posizione con trentadue punti sin qui ottenuti. Battuta a sua volta in casa dalla Cremonese, la Reggiana ha bisogno di tornare a fare punti per tentare di abbandonare la zona retrocessione e per farlo occorrono almeno altri tre punti così da agganciare la coppia formata da Cittadella e Sudtirol. Gli emiliani, se così dovessero terminare le cose, dovrebbe dunque disputare il playout contro il Brescia.

REGGIANA PISA, LE PROBABILI FORMAZIONI

I padroni di casa sono attesi secondo il modulo 3-5-2 con Bardi, Libutti, Meroni, Lucchesi, Fiamozzi, Portanova, Kabashi, Sersanti, Marras, Vergara e Gondo nelle probabili formazioni della diretta Reggina Pisa stando alle indiscrezioni. La soluzione adottata dagli ospiti dovrebbe invece riguardare il 3-4-2-1 con Semper, Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti, Touré, Hojholt, Marin, Angori, Morutan, Moreo e Meister almeno come strategia da impiegare dall’inizio dell’incontro.

DIRETTA REGGIANA PISA, LE QUOTE

Le quote proposte ad esempio da Sisal ci propongono una diretta Reggiana Pisa decisamente a favore degli ospiti considerando l’eventuale esito finale del match. Il segno 2 viene infatti pagato dall’agenzia di scommesse a 2.15 mentre i padroni di casa avrebbero invece quasi le stesse possibilità di aggiudicarsi i tre punti in palio rispetto a quelle di chiudere la sfida con un pareggio, dato l’1 a 3.60 ed il segno x fissato invece a 3.10.