Diretta/ Reggiana Pistoiese streaming video tv: la capolista corre (Serie C)

DIRETTA REGGIANA PISTOIESE: RISULTATO SCONTATO…

Reggiana Pistoiese, in diretta sabato 22 gennaio 2022 alle ore 14.30 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà una sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C. Torna in campo la capolista che continua a volare con quattro vittorie consecutive che hanno chiuso il 2021 della Reggiana, prima a 48 punti a braccetto con il Modena che, con 12 vittorie consecutive, sta mantenendo un ritmo altrettanto forsennato.

La Pistoiese è invece indietro al terzultimo posto in classifica, con due pareggi consecutivi in casa contro Olbia e Lucchese che hanno chiuso l’anno degli Orange, sempre in difficoltà però dal punto di vista del gioco e con un attacco sterile, che resta il penultimo del campionato. Nel match d’andata la Reggiana ha vinto 0-2 a Pistoia con i gol di Rosafio e Lanini, le due squadre non si affrontano in casa della Reggiana dal 17 settembre 2014, 1-0 per gli emiliani il risultato finale.

DIRETTA REGGIANA PISTOIESE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggiana Pistoiese è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 259 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA PISTOIESE

Le probabili formazioni della diretta Reggiana Pistoiese, match che andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per la Reggiana, Aimo Diana schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Voltolini; Luciani, Cremonesi, Camigliano; Libutti, Redrezza, Cigarini, Sciaudone, Contessa; Zamparo, Lanini. Risponderà la Pistoiese allenata da David Sassarini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Crespi; Sottini, Ricci, Gennari; Mezzoni, Romano, Castellano, Santoro, Martina; Vano, Valiani.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Reggiana Pistoiese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Reggiana con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.50, mentre l’eventuale successo della Pistoiese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 11.00.



