Diretta/ Reggiana Pontedera streaming video tv: granata per ripartire (Serie C)

DIRETTA REGGIANA PONTEDERA: MOMENTO IMPORTANTE DELLA STAGIONE!

Reggiana Pontedera, in diretta domenica 6 marzo 2022 alle ore 17.30 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia sarà una sfida valevole per la 30^ giornata del campionato di Serie C. Momento cruciale della stagione dei granata che dopo aver raccolto un solo punto nelle sfide in trasferta contro Gubbio e Ancona Matelica sono scivolati a 5 lunghezze di distanza dal Modena primo della classe: dopo un lunghissimo testa a testa, il sogno della Serie B potrebbe svanire in caso di nuovo passo falso.

Diretta/ Ancona-Matelica Reggiana (risultato finale 1-1): Rosafio pareggia i conti

Battendo il Cesena in casa il Pontedera ha invece confermato il suo eccellente stato di forma, terza vittoria consecutiva per i toscani che stanno trovando il loro miglior momento di continuità stagionale, saliti al settimo posto in classifica in piena corsa per un posto nei play off. All’andata pareggio ricco di gol a Pontedera, 2-2 per i toscani contro la Reggiana che il 15 febbraio 2015 ha vinto 2-0 l’ultimo precedente casalingo contro i toscani.

Diretta/ Pontedera Cesena (risultato finale 2-0): raddoppia Barba!

DIRETTA REGGIANA PONTEDERA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggiana Pontedera è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 257 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA PONTEDERA

Le probabili formazioni della diretta Reggiana Pontedera, match che andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per la Reggiana, Aimo Diana schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Venturi; Luciani, Rozzio, Cremonesi; Libutti, Muroni, Cigarini, Sciaudone, Neglia; Zamparo, Rosafio. Risponderà il Pontedera allenato da Ivan Maraia con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Melgrati, Shiba, Bakayoko, Espeche; Perretta, Serena, Barba, Foglia, Milani; Mattioli, Mutton.

DIRETTA/ Gubbio Reggiana (risultato finale 2-1): granata amari

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Reggiana Pontedera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Reggiana con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo del Pontedera, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.75.



© RIPRODUZIONE RISERVATA