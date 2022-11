Diretta Reggiana Pontedera/ Streaming video tv: voglia di continuità (Serie C)

Reggiana Pontedera, in diretta domenica 13 novembre 2022 alle ore 14.30 presso il Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia, sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del girone B di Serie C.Di fronte due squadre in un ottimo momento, alla ricerca di continuità.

La Reggiana ha raccolto 23 punti nelle prime dodici giornate, frutto di sette vittorie, due pareggi e tre sconfitte. A -1 dalla vetta, gli amaranto sono reduci da tre risultati utili di fila: nell’ultimo turno il pareggio per 0-0 contro l’Entella. Il Pontedera, invece, è a quota 17 punti, raccolti grazie a quattro vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte. Tre successi di fila per i toscani, l’ultimo per 1-0 sul Rimini.

DIRETTA/ Entella Reggiana (risultato finale 0-0) video streaming tv: reti bianche

REGGIANA PONTEDERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggiana Pontedera non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C.

DIRETTA/ Reggiana Vis Pesaro (risultato finale 3-0): doppietta di Montalto

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA PONTEDERA

Ultimi dubbi da risolvere per i due allenatori, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Reggiana Pontedera. Partiamo dalla formazione di casa, in campo con il consueto 3-5-2: Venturi, Cauz, Rozzio, Luciani, Libutti, Nardi, Rossi, Kabashi, Guiebre, Rosafio, Montalto. Passiamo adesso ai toscani, che optano per il 3-4-1-2: Siano, Marcandalli, Espeche, Shiba, Perretta, Ladinetti, Catanese, Aurelio, Fantacci, Benedetti, Nicastro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Reggiana Pontedera vedono favorita la formazione di Diana. Andiamo a conoscere l’1-X-2 grazie ai numeri dell’agenzia Eurobet: la vittoria della Reggiana è a 1,53, il pareggio è a 3,65, mentre il successo del Pontedera paga 6,15 volte la posta. L’Under 2,5 paga 1,72, mentre l’Over 2,5 è a quota 2,00. Identiche le quote di No Gol e Gol.

DIRETTA/ Pontedera Torres (risultato finale 1-0): Nicastro va a segno nel recupero!

© RIPRODUZIONE RISERVATA