Diretta Reggiana Pordenone/ Streaming video DAZN: match delicato (Serie B)

DIRETTA REGGIANA PORDENONE: PARTITA IN EQUILIBRIO!

Reggiana Pordenone, in diretta dal Mapei Stadium naturalmente di Reggio Emilia, si gioca alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, sabato 1 maggio 2021, quando la Serie B tornerà compatta in campo per disputare la trentacinquesima giornata del campionato 2020-2021. La diretta di Reggiana Pordenone segnerà dunque la ripartenza anche per emiliani e friulani, che devono conquistare punti con l’obiettivo salvezza, particolarmente critico per la Reggiana. A quota 31 punti in classifica, infatti, ad oggi la Reggiana sarebbe retrocessa e di conseguenza gli emiliani dovranno rendersi protagonisti di un buon finale di campionato per raggiungere almeno i playout, mentre la salvezza immediata sarà difficile, a causa anche della sconfitta contro la Reggina subito prima della pausa.

Sicuramente sta meglio il Pordenone, che invece aveva vinto contro il Frosinone e poi ci ha aggiunto il pareggio nel recupero contro il Pisa, ma pure a quota 41 punti non si può ancora essere del tutto tranquilli, dunque anche i friulani hanno bisogno di fare risultato per avvicinare il traguardo della salvezza. Cosa succederà in Reggiana Pordenone?

DIRETTA REGGIANA PORDENONE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Il punto di riferimento per la diretta di Reggiana Pordenone sarà la piattaforma digitale DAZN, che detiene i diritti per la trasmissione dell’intero campionato di Serie B in diretta streaming video e di conseguenza oggi pomeriggio trasmetterà tutte le dieci sfide della 35^ giornata, da calendario fissate in contemporanea alle ore 14.00.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA PORDENONE

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Reggiana Pordenone. Per i padroni di casa si potrebbe disegnare un modulo 3-5-2 con Ajeti, Yao e Rozzio nella retroguardia a tre davanti al portiere Venturi; a centrocampo da destra a sinistra la folta linea a cinque formata da Libutti, Muratore, Rossi, Varone e Kirwan; infine ecco Laribi e Kargbo che dovrebbero andare a comporre la coppia d’attacco. La risposta degli ospiti del Pordenone potrebbe invece prevedere un modulo 4-3-2-1 con questi possibili interpreti: Perisan in porta; difesa a quattro con Berra, Camporese, Bassoli e Falasco da destra a sinistra; a centrocampo il terzetto formato da Magnino, Scavone e Misuraca; infine il reparto offensivo con i trequartisti Mallamo e Zammarini a supporto del centravanti Ciurria.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Reggiana Pordenone in base alle quote dell’agenzia Snai. Il segno 2 è leggermente favorito ed è infatti quotato a 2,75, mentre poi si sale a quota 2,80 in caso di segno 1 per il successo della Reggiana e fino a 2,90 volte la posta in palio sul segno X in caso naturalmente di pareggio.



