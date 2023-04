Diretta/ Reggiana Recanatese (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia!

DIRETTA REGGIANA RECANATESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Sta per iniziare la diretta di Reggiana Recanatese, partita valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C, girone B. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare le statistiche che accompagnano la sfida tra la capolista e i giallorossi rivelazione del campionato. La formazione di mister Diana (oggi squalificato), reduce da cinque punti in quattro partite, si ritrova in testa a quota settantatré punti (ventidue vittorie, sette pareggi, cinque sconfitte) ma con sole due lunghezze di vantaggio nei confronti della Virtus Entella.

L’undici di mister Pagliari, invece, a quota quarantadue punti (dieci vittorie, dodici pareggi e altrettante sconfitte) aspetta solo la matematica per brindare alla salvezza e, quindi, può cullare il sogno play-off, oggi distanti appena due punti. Difficile portare via punti dal campo della capolista nonché migliore difesa del campionato (ventuno reti subite dalla Reggiana) ma la Recanatese ha già abituato a grandi imprese in questa stagione sportiva. (Giulio Halasz)

REGGIANA RECANATESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggiana Recanatese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Reggiana Recanatese sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

TESTA A TESTA

C’è solamente un testa a testa per la diretta di Reggiana Recanatese ed è quello dell’andata di questa stagione. La partita era finita con il risultato di 1-0 per la Reggiana, decisivo Pellegrini con il suo calcio di rigore realizzato a soli due minuti dal triplice fischio.

L’attuale capolista arriva da due pareggi nelle ultime tre partite, quello con il Pontedera per 0-0 e il più recente 2-2 in trasferta contro il Rimini. Qualche sorriso in più in casa Recanatese che ha archiviato le pratiche Rimini e Montevarchi rispettivamente per 2-1 e 3-1. Le due squadre sono divise da trentuno punti, anche se i recenti rendimenti non vedono grandi differenze. (aggiornamento di Christian Attanasio)

CAPOLISTA FAVORITA!

Reggiana Recanatese, in diretta sabato 1 aprile 2023 alle ore 17.30 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà una sfida valida per la 35^ giornata del campionato di Serie C. Capolista senza margine dopo l’ultimo pareggio in casa del Rimini: granata che mantengono 2 lunghezze di vantaggio sull’Entella seconda e 4 punti sul Cesena terzo e a 4 giornate dalla fine devono cercare di ritrovare lo smalto dei tempi migliori per portare a termine l’operazione Serie B.

La Recanatese è risalita in maniera significativa in classifica, ora a -2 dalla zona play off dopo l’ultima vittoria in casa contro il Montevarchi, la terza nelle ultime 4 sfide disputate in campionato dai marchigiani. Nel match d’andata Reggiana vincente di misura in casa della Recanatese, decisivo un calcio di rigore trasformato da Jacopo Pellegrini a soli 2′ dallo scoccare del novantesimo.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA RECANATESE

Le probabili formazioni della diretta Reggiana Recanatese, match che andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per la Reggiana, Aimo Diana schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Venturi, Luciani, Rozzio, Cauz; Guglielmotti, Kabashi, Rossi, Nardi, Guiebre; Lanini, Montalto. Risponderà la Recanatese allenata da Giovanni Pagliari con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Fallani; Somma, Vona, Ferrante, Longobardi; Ferretti, Morrone, Alfieri, Senigagliesi; Sbaffo, Carpani.

REGGIANA RECANATESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Reggiana Recanatese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Reggiana con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.33, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.30, mentre l’eventuale successo della Recanatese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 9.40.











